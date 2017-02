Kiew/Moskau/Brüssel - Sorge über die steigende Gewalt in der Ukraine zeigten am Montag mehrere EU-Außenminister vor Beginn des Rates in Brüssel. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sprach von einer „Eskalation“. Der neue deutsche Außenminister Sigmar Gabriel machte sich „große Sorgen“. Der Waffenstillstand sei mehrmals gebrochen worden und die Lage werde komplizierter.

Mogherini betonte, die EU werde ihre Politik der illegalen Annexion der Krim durch Moskau bekräftigen. Notwendig sei es, mit allen Partnern zu reden, um den Konflikt in der Ukraine lösen zu können. Auf die Frage, wie sie die Haltung der US-Regierung von Donald Trump einschätze, sagte Mogherini, sie wisse nicht, wo die Amerikaner stünden. „Ich weiß, wo die Europäer stehen.“

Der litauische Außenminister Linas Antanas Linkevicius hofft auf Fortschritte für die Ukraine noch im Frühjahr. Allerdings sei die Lage derzeit sehr kompliziert. Es gebe eine massive Konzentration schwerer Waffen an der Grenze. Deswegen sei es notwendig, dass sich die Lage nachhaltig und unverrückbar verbessere und „da sind wir bei weitem noch nicht“.

Der britische Außenminister Boris Johnson will den Druck auf Russland aufrechterhalten. Er sagte, es gebe keinen Grund zur Lockerung der Sanktionen.

Trump sicherte Poroschenko Friedensbemühungen zu

Trump hatte dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko am Wochenende in einem Telefonat zugesichert, mit Kiew und Moskau für ein Ende des Konflikts in der Ostukraine arbeiten zu wollen. Poroschenko erklärte, beide Seiten hätten „tiefe Besorgnis“ über die „Eskalation der Gewalt“ geäußert.

Poroschenko bemühte sich um eine besonders positive Interpretation des Gesprächs, nachdem er Trumps Annäherungsversuche an Russlands Staatschef Wladimir Putin mit Misstrauen verfolgt hatte. Trump und Poroschenko befürworteten eine „Wiederbelebung des Dialogs auf allen Ebenen“ zwischen Kiew und der neuen Regierung in Washington, erklärte die ukrainische Präsidentschaft.

Mindestens 35 Tote in einer Woche

Das Telefongespräch mit Poroschenko fand vor dem Hintergrund eines Wiederaufflammens der Gewalt in der Ostukraine statt. Bei Kämpfen zwischen Soldaten und prorussischen Separatisten im Gebiet um die Städte Donezk und Awdijiwka kamen seit vergangenem Sonntag mindestens 35 Menschen ums Leben. (APA)