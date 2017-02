Damaskus – Die Gefangenen stehen aufgereiht auf einer Plattform, die Augen verbunden, die Hände gefesselt. Die Henker legen die Schlinge erst dann um den Hals der Opfer, wenn alle zehn Galgen im Hinrichtungsraum besetzt sind. Dann stoßen sie einen Gefangenen nach dem anderen in den Tod. Ist jemand nach 15 Minuten noch nicht tot, ziehen zwei Männer so lange an den Körpern, bis das Genick gebrochen ist.

Es sind Beschreibungen von unfassbaren Gräueltaten, die Amnesty für einen Bericht über systematische Massenhinrichtungen in dem syrischen Militärgefängnis Saidnaja nördlich der Hauptstadt Damaskus gesammelt hat. Amnesty belegt mit Aussagen von früheren Wächtern, Richtern, Anwälten und Insassen, was lange vermutet worden war.

Bis zu 13.000 Menschen ließ Syriens Regierung dem Amnesty-Bericht zufolge von 2011 bis 2015 dort hängen. Manchmal bis zu 50 Menschen auf einmal in nur einer Nacht. Ein Militärgericht hatte die Opfer zuvor in Zwei-Minuten-Verfahren zum Tode verurteilt. Geständnisse, so der Bericht, seien ausnahmslos unter Folter erzwungen worden. Die Leichen wurden schließlich in Massengräbern auf Militärgelände verscharrt, schreibt Amnesty. Die Familien der Opfer erhielten keine Nachricht über den Tod ihrer Angehörigen.

Die Häftlinge vegetieren in völlig überfüllten Zellen vor sich hin, immer im Dunkeln gehalten. Kranke sterben, ohne dass sie Hilfe bekommen. Willkürliche Folter ist ebenso an der Tagesordnung wie der Entzug von Nahrung, Wasser und medizinischer Versorgung.

Die Organisation spricht von einer systematischen „Vernichtungspolitik“, um sämtliche Gegner Assads zum Schweigen zu bringen. Vor dem Beginn des Aufstandes 2011 habe das Regime in Damaskus gefoltert, um an Informationen zu kommen, sagt der syrische Menschenrechtler Masen Darwisch, der selbst mehrfach in Haft saß. „Seit 2011 gibt es Folter der Folter wegen, um Menschen zu zerstören und ihre Seelen und Körper zu töten.“ (TT, dpa)