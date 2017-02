Kiew/Moskau - Vor dem zweiten Jahrestag der Minsker Abkommen hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko den vereinbarten Wahlen in den Separatistengebieten im Osten seines Landes eine Absage erteilt. In den sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk könne nicht gewählt werden, solange es dort russische Truppen gebe, sagte Poroschenko am Donnerstag in Kiew vor Journalisten.

„Es ist absolut unannehmbar, wenn die Besatzungsstreitkräfte versuchen, Wahlen vor Gewehrläufen durchzusetzen“, bekräftigte der Präsident. Der Abzug ausländischer Truppen ist ein Punkt der Minsker Vereinbarungen von 2015. Allerdings bezieht Russland dies nicht auf sich, sondern dementiert einen Militäreinsatz. Der ukrainische Justizminister Pawel Petrenko habe vorgeschlagen, die nicht von Kiew beherrschten Gebiete im Osten zu „okkupierten Territorien“ zu erklären, meldete die Agentur Interfax. Minsk sieht dagegen vor, dass die Ukraine den abgespaltenen Teilen des Kohlereviers Donbass eine Autonomie einräumt.

Das Abkommen war vor zwei Jahren am 12. Februar 2015 nach einer langen Verhandlungsnacht in der weißrussischen Hauptstadt Minsk geschlossen worden. Es sieht einen Waffenstillstand und eine politische Friedensregelung vor. Unterzeichner waren die Präsidenten aus der Ukraine, Russland und Frankreich sowie Bundeskanzlerin Angela Merkel, dazu kamen Vertreter der prorussischen Separatisten.

Seitdem herrscht ein Stellungskrieg entlang einer fast 450 Kilometer langen Front. Beobachter der Mission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) verzeichnen Tausende Verstöße beider Seiten gegen die Waffenruhe. Ende Januar lieferten sich Kiewer Regierungstruppen und die von Moskau unterstützten Separatisten die heftigsten Gefechte seit Monaten mit vielen Toten. Insgesamt sind seit 2014 in dem Krieg im Osten der früheren Sowjetrepublik etwa 10 000 Menschen getötet worden, so schätzen die Vereinten Nationen.

Trotz zweier weiterer Treffen der Staatschefs und vieler Außenministerrunden kommt die politische Lösung nicht voran. Russland beharrt darauf, keine Konfliktpartei zu sein, sondern Vermittler. Die Ukraine zögert ihre Verpflichtungen unter Verweis auf die andauernden Kämpfe hinaus. Die westorientierte Führung um Poroschenko befürchtet, dass Moskau über die Autonomien dauerhaft den Kurs der Ukraine bestimmen will. (APA/dpa)