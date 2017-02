Aleppo – Die syrische Armee hat beim Kampf um Aleppo nach Angaben der Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch Chemiewaffen eingesetzt. Aus Hubschraubern seien Chlor-Bomben über Wohngebieten abgeworfen worden, berichtete die in New York ansässige Organisation am Montag. Dies sei mindestens achtmal zwischen dem 17. November und 13. Dezember passiert.

Syriens Regierung und ihr Verbündeter Russland haben in der Vergangenheit wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, die international geächteten Chemiewaffen in dem Bürgerkrieg eingesetzt zu haben. Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW), der die meisten der Staaten der Welt beigetreten sind, wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren.

Human Rights Watch erklärte, die Vorwürfe stützten sich auf Zeugenaussagen, Analysen von Videos und Fotos sowie Posts in sozialen Netzwerken. Hinweise auf eine russische Beteiligung an den Attacken gebe es nicht. Die Organisation betonte jedoch, Russland habe eine dominierende Rolle bei der Eroberung der einstigen Millionenmetropole vergangenes Jahr gespielt. Bei den Chemie-Angriffen, bei denen auch andere Munitionstypen eingesetzt wurden, seien mindestens neun Zivilisten gestorben, darunter auch Kinder. Rund 200 Menschen seien verletzt worden. (dpa)