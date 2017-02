Genf – Zum Auftakt der neuen Syrien-Friedensgespräche in Genf ist UNO-Vermittler Staffan de Mistura mit dem Leiter der Regierungsdelegation zusammengetroffen. Der syrische UNO-Botschaft Bashar al-Jaafari kam am Donnerstagvormittag jedoch nur mit kleiner Begleitung und nicht mit seiner gesamten Delegation ins Gebäude der Vereinten Nationen.

Es sind die ersten Verhandlungen in Genf seit dem Scheitern der letzten Friedensgespräche vor zehn Monaten. Sie sollen eine politische Lösung für den fast sechsjährigen Bürgerkrieg suchen. Später am Tag will De Mistura auch Vertreter der Opposition treffen.

UNO-Verhandler will sich in getrennten Runden treffen

Der UNO-Diplomat will mit beiden Seiten über eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und freie Wahlen sprechen. Er wird Regierung und Opposition wie 2016 zunächst in getrennten Runden treffen. Die Opposition fordert jedoch, schnell direkte Gespräche aufzunehmen.

De Mistura hatte die Erwartungen vor Beginn der Gespräche gedämpft. Er erwarte keinen schnellen Durchbruch, sagte er in Genf. Alle bisherigen Verhandlungen über einen Frieden für Syrien sind angesichts der verhärteten Fronten gescheitert.

In Syrien gilt seit Ende Dezember eine von Russland und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe. Trotz der Feuerpause kommt es immer wieder zu Kämpfen und Luftangriffen. In dem fast sechsjährigen Bürgerkrieg sind nach UN-Angaben rund 400.000 Menschen ums Leben gekommen.

Rebellen nehmen IS-Hochburg ein

Ausgenommen von der Waffenruhe ist der Kampf gegen die Terrormiliz IS. Drei syrische Rebellengruppen meldeten am Donnerstag die Rückeroberung der Stadt Al-Bab im Norden Syriens von der Jihadistenmiliz. „Wir verkünden die Befreiung der gesamten Stadt Al-Bab und gehen nun an die Räumung der Minen in den Wohnvierteln“, sagte der Kommandant der Rebellengruppe Sultan Murad, Ahmad Othman, am Donnerstag AFP.

Die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, die Freie Syrische Armee habe mit Unterstützung türkischer Truppen das Stadtzentrum von Al-Bab eingenommen. (APA/AFP)