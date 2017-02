Pjöngjang/Kuala Lumpur – Südkorea nutzt seine Riesen-Lautsprecher an der Grenze, um in Nordkorea die Nachricht von der Ermordung des Halbbruders von Machthaber Kim Jong-un zu verbreiten. „Kim Jong-nam starb, nachdem zwei noch nicht identifizierte Frauen ihn am internationalen Flughafen von Kuala Lumpur in Malaysia attackierten“, hieß es in den am Donnerstag von südkoreanischen Fernsehsendern verbreiteten Ansagen.

Die nordkoreanischen Staatsmedien berichteten ihrerseits erst am Donnerstag, zehn Tage nach dem Angriff in Kuala Lumpur, darüber, dass es in Malaysia Ermittlungen gebe - jedoch ohne das Opfer Kim Jong-nam beim Namen zu nennen.

Malaysia vermutet Führung in Pjöngjang als Drahtzieher

Der 45-jährige Halbbruder von Nordkoreas Staatschef war am 13. Februar am Flughafen von Kuala Lumpur ermordet worden, offenbar durch ein bisher nicht identifiziertes Gift. Malaysische Ermittler gehen davon aus, dass die Führung in Pjöngjang hinter dem Attentat steckt.

Südkorea nutzt immer wieder seine Lautsprecher an der Grenze, um Nachrichten, Propaganda und Popmusik in dem abgeschotteten Staat im Norden zu verbreiten. Sie können in einem Radius von etwa zehn Kilometern gehört werden.

Nordkorea unterstellt Malaysia „dunkle Motive“

Nordkorea hat indes erneut die Behörden in Malaysia kritisiert und dessen Regierung „dunkle Motive“ unterstellt. Das ungerechtfertigte Verhalten Malaysias falle mit „einer gegen die Volksrepublik gerichteten verschwörerischen Gaunerei Südkoreas“ zusammen, zitierten die Staatsmedien am Donnerstag eine Erklärung des Juristen-Komitees.

Die malaysische Polizei hatte bisher nicht direkt Nordkorea für den Tod des 45-Jährigen verantwortlich gemacht. Jedoch sucht sie nach mehreren möglichen Tatbeteiligten, die alle nordkoreanische Pässe besitzen sollen.

Nordkorea nannte Kim Jong Nam am Donnerstag nicht beim Namen. Ein nordkoreanischer Bürger mit einem diplomatischen Pass sei auf dem Flughafen in „Schockstarre“ verfallen und an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben, hieß es.

Interpol soll bei Aufklärung helfen

In dem brisanten Mordfall setzt Malaysia bei der Fahndung nach Verdächtigen nun auf die Hilfe von Interpol. Damit solle die Festnahme von vier Nordkoreanern erreichet werden, sagte Malaysias Polizeichef Khalid Abu Bakar am Donnerstag. Diese seien mutmaßlich auf der Flucht von Malaysia in ihre Heimat.

Neben den vier jetzt der internationalen Polizeibehörde Interpol gemeldeten Personen haben die Behörden Malaysias noch vier weitere Verdächtige im Visier. Eine Vietnamesin und eine Indonesierin sitzen bereits in Haft. Sie führten Polizeichef Khalid zufolge die Tat aus und wurden dafür bezahlt. Zudem hält die Polizei einen Nordkoreaner in Gewahrsam.

Gesucht werden aber Hintermänner. Dazu will Malaysia den ersten Sekretär der nordkoreanischen Botschaft vernehmen. Auch ein Mitarbeiter der staatlichen nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo soll befragt werden. Er hoffe, dass Nordkorea in der Sache kooperiere, sagte Khalid: „Wenn man nichts zu verbergen hat, (...) sollte man kooperieren.“

Malaysia ist eines der wenigen Länder, das Beziehungen zum großteils abgeschotteten, stalinistisch geführten Nordkorea unterhält. Der Fall belastet das Verhältnis inzwischen schwer. Der nordkoreanische Botschafter in Kuala Lumpur hatte Zweifel an der Identität des Toten geäußert und erklärt, Malaysia bei der Aufklärung des Falls nicht zu vertrauen. Die malaysische Regierung zog daraufhin ihren Botschafter aus der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ab.

Der getötete Kim Jong-nam lebte mit seiner Familie in Macau unter dem Schutz der chinesischen Regierung. Er hatte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat geäußert. Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge erteilte Machthaber Kim Jong-un bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines älteren Halbbruders. (APA/dpa)