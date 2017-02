New York – UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor einer möglichen vierten Amtszeit des Präsidenten von Burundi gewarnt. Er sei „sehr besorgt“ über entsprechende Äußerungen des Präsidenten Pierre Nkurunziza, hieß es in einem AFP am Freitag vorliegenden Bericht des Generalsekretärs, der am Donnerstag an den UNO-Sicherheitsrat übergeben wurde.

Dies drohe die „Krise zu verschärfen und kollektive Bemühungen für eine dauerhafte Lösung zu untergraben“. Der seit 2005 amtierende Präsident Nkurunziza hatte Ende Dezember erklärt, wenn das Volk es verlange, werde er ein viertes Mal antreten. Er deutete an, dass es vorher eine Änderung der Verfassung geben könne, die derzeit nur zwei Mandate in Folge erlaubt.

Nkurunziza hatte 2016 trotz teils blutiger Proteste für eine dritte Amtszeit kandidiert und war im Juli wiedergewählt worden. Bei Ausschreitungen und der Verfolgung der Opposition wurden in dem ostafrikanischen Land mehr als 500 Menschen getötet. 300.000 Menschen flohen vor der Gewalt außer Landes. Nach Schätzungen des UNO-Flüchtlingshilfswerks wird die Zahl der Flüchtlinge in diesem Jahr auf mehr als 500.000 steigen.

Guterres zeigte sich in seinem aktuellen Bericht vor allem besorgt über eine Jugendmiliz der Regierungspartei, die für das Verschwinden von mehr als 200 Menschen seit Oktober verantwortlich sei. Die Miliz trage zu einem „Gefühl der Unsicherheit und einem Klima der Angst“ bei, erklärte Guterres.

Burundis Botschafter bei den Vereinten Nationen, Albert Shingiro, zeigte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP „sehr überrascht“, dass Guterres sich über die Zahl der Amtszeiten Nkurunzizas sorge. Schließlich gebe es in Afrika und anderen Ländern eine Reihe von Präsidenten, „die ihre vierte, fünfte, sechste oder siebente Amtszeit“ innehätten, ohne dass Besorgnis geäußert werde. (APA/AFP)