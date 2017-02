Kuala Lumpur – Eine der Verdächtigen im Fall des Mordes am Halbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un glaubte nach eigenen Angaben, sie sei Teil eines Streichs für eine Fernsehsendung. „Sie sagte, sie erhielt 400 Ringgit (85 Euro) für ihre Aktion“, sagte ein Vertreter der indonesischen Botschaft am Samstag nach einem Haftbesuch. „Sie wusste nicht, dass es Gift war.“

Die Frau habe demnach gedacht, bei der Flüssigkeit handle es sich um Babyöl, fügte er hinzu. Kim Jong-nam, älterer Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, war am 13. Februar auf dem Flughafen in Kuala Lumpur mit einem Nervengift ermordet worden. Die Polizei hat zwei Frauen aus Indonesien und Vietnam sowie ein Nordkoreaner festgenommen.

Spuren von hochgiftigem Kampfstoff VX entdeckt

An Kim Jong-nam wurden der Polizei zufolge Rückstände des hochgiftigen chemischen Kampfstoffs VX gefunden. Schon geringste Mengen des Stoffes können zur Lähmung wichtiger Körperfunktionen und zu einem qualvollen Tod führen.

Knapp zwei Wochen nach dem Anschlag hat die malaysische Polizei am Samstag angekündigt, den Flughafen nach Spuren des hochgefährlichen Nervengases durchsuchen zu wollen. Dies werde ab Sonntag 1.00 Uhr (Ortszeit/18.00 Uhr MEZ Samstag) geschehen. Unter anderem werden Experten für radioaktive Stoffe eingesetzt.

Malaysia droht mit Festnahme von Diplomaten

Malaysia droht indes auch einem nordkoreanischen Diplomaten nach dem Mord an Kim Jong-nam mit einem Haftbefehl. Sollte der zweite Sekretär an der nordkoreanischen Botschaft in Kuala Lumpur nicht freiwillig mit den Ermittlern zusammenarbeiten, werde die Polizei weitere Schritte einleiten, sagte der zuständige Polizeichef am Samstag. Dabei sei auch ein gerichtlicher Haftbefehl möglich. Neben dem Diplomaten wird gegen mehrere weitere Nordkoreaner ermittelt.

Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un war am 13. Februar am Flughafen Kuala Lumpur zusammengebrochen und auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Er lebte mit seiner Familie in Macau unter dem Schutz der chinesischen Regierung. Er hatte sich kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat geäußert. Südkoreanischen Regierungskreisen zufolge erteilte Nordkoreas Machthaber bereits vor Jahren den Auftrag zur Ermordung seines älteren Halbbruders. (APA/Reuters)