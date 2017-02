Podgorica – Fünf weitere Staatsbürger Serbiens haben ihre Beteiligung an einem geplanten Putsch gegen die Regierung Montenegros gestanden. Das berichteten die Medien am Samstag übereinstimmend in Podgorica unter Berufung auf die Justizbehörden. Die fünf Serben seien aus der Untersuchungshaft entlassen worden, dürften aber bis zum Gerichtsprozess das Land nicht verlassen.

Schon zuvor hatten drei Serben ihre Verstrickung in die Umsturzpläne vom vergangenen Oktober eingeräumt. Alle acht hätten entsprechende Geständnisse unterschrieben, hieß es weiter.

Unter Federführung russischer Geheimdienstler soll eine aus dem benachbarten Serbien eingereiste Gruppe am Tag der Parlamentswahl in Montenegro (16. Oktober) die gewaltsame Einnahme des Parlaments und die Absetzung der Regierung beabsichtigt haben. Das hatte die montenegrinische Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Seit vergangener Woche laufen auch Untersuchungen gegen zwei führende Oppositionspolitiker, die ebenfalls in die Putschvorbereitungen verwickelt gewesen sein sollen. Sowohl die beiden Politiker als auch Russland hatten jede Beteiligung bestritten. (APA/dpa)