Khan Sheikhoun – Die syrische Armee ist nach russischen Angaben zu einer Waffenruhe in der Stadt Khan Sheikhoun bereit, um eine Untersuchung des Giftgasangriffs zu ermöglichen. Damaskus sei „bereit, ein vollständiges Moratorium für die Aktivitäten seiner Truppen, Luftwaffe und Artillerie in dem Gebiet zu erklären“, wenn Ermittler in die von Rebellen kontrollierte Stadt entsandt würden, hieß es am Montag in Moskau.

Die Experten sollten auch sicheren Zugang zur syrischen Luftwaffenbasis Al-Shayrat erhalten, von der die Angriffe auf Khan Sheikhoun geflogen worden sein sollen, erklärte das russische Verteidigungsministerium weiter. Bei dem Gasangriff waren am 4. April mindestens 87 Menschen getötet worden, darunter viele Kinder.

Nach Erkenntnissen der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) wurde bei dem Angriff das Nervengas Sarin oder eine ähnliche Substanz eingesetzt. Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Provinz Idlib hatte die US-Armee den Luftwaffenstützpunkt Al-Shayrat mit Marschflugkörpern bombardiert.

Russland und der Iran als weiterer Verbündeter des syrischen Machthabers Bashar al-Assad hatten die OPCW in der vergangenen Woche gebeten, ein neues Expertenteam zusammenzustellen, um zu klären, „ob Chemiewaffen in Khan Sheikhoun eingesetzt wurden und wie sie an den mutmaßlichen Anschlagsort gelangten“. Der Vorschlag ging jedoch nicht auf eine bereits laufende Untersuchung der OPCW ein und wurde von dieser abgelehnt.

Moskau und Teheran forderten die Ermittler zudem auf, den von den USA angegriffenen Luftwaffenstützpunkt Al-Schairat zu besuchen, um den Vorwurf der Lagerung von Chemiewaffen zu überprüfen. (APA/AFP)