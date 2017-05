Ankara – Bei landesweiten Razzien in der Türkei sind mehr als tausend mutmaßliche Anhänger der Gülen-Bewegung festgenommen worden. Die Festnahmen seien in 72 Provinzen erfolgt, zitierte die Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch Innenminister Süleyman Soylu. Präsident Recep Tayyip Erdogan macht die Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen für den Putschversuch vom vergangenen Juli verantwortlich.

Die Razzien fanden innerhalb der Polizei statt, teilte Soylu mit. Ziel der Operation, deren Zentrum in der Hauptstadt Ankara liege, sei die geheime Struktur der Gülen-Bewegung innerhalb der Polizei. 8.500 Sicherheitskräfte seien beteiligt. Soylu sprach von 1.009 Festnahmen. Es sei einer der größten Einsätze der vergangenen Monate gewesen.

Seit dem gescheiterten Militärputsch im vergangenen Juli wurden in der Türkei mehr als 40.000 Menschen inhaftiert, weitere 120.000 wurden aus dem öffentlichen Dienst, der Justiz, der Polizei und des Militärs entlassen oder suspendiert. Sie werden verdächtigt, Gülen-Anhänger zu sein. Die Regierung in Ankara stuft die Bewegung von Gülen, einem einstigen Weggefährten und heutigen Erzfeind Erdogans, als terroristisch ein. Gülen selbst lebt im Exil in den USA und bestreitet jegliche Verwicklung in den Putschversuch.

Vor rund eineinhalb Wochen hatte Präsident Erdogan das umstrittene Referendum über die geplante Verfassungsreform knapp gewonnen. Dadurch erhält Erdogan deutlich mehr Befugnisse. Kritiker sehen hingegen Demokratie, Pressefreiheit und Menschenrechte in Gefahr.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte Erdogan, er sei bereit, ein Referendum zur EU in der Türkei abzuhalten. „Warum sollen wir noch länger warten? Wir sprechen bereits seit rund 54 Jahren.“ Die EU habe nicht begriffen, dass sie die Türkei brauche, um ihr Fortbestehen zu sichern. Gleichzeitig kritisierte er die Entscheidung des Europarates vom Dienstag, die Türkei unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen wieder unter Beobachtung zu stellen.

Kurz fordert „Neuaufstellung“ in Beziehungen EU-Türkei

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) fordert unterdessen in einem Brief an die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, dass die EU-Außenminister bei ihrem Treffen Ende der Woche in Malta „eingehend unsere künftige Beziehung als EU mit der Türkei diskutieren“. Dabei gehe es darum, „eine realisierbare und tragfähige Neuaufstellung im Interesse beider Seiten zu finden“, schrieb Kurz.

Es sei wichtig, dass die EU zu einer klaren Haltung bezüglich der Türkei komme, forderte der Außenminister. „Das ist umso notwendiger als die Türkei ein wichtiger Partner für uns ist und bleibt. Allerdings spiegeln unsere Beziehungen dies derzeit nicht wider. Es mangelt ihnen an Glaubwürdigkeit mit dem Anschein fortgesetzter Beitrittsverhandlungen im Zentrum.“

Außerdem verweist Kurz auf die „sehr kritische Stellungnahme“ der Venedig-Kommission des Europarates, in der schwere Folgen der Verfassungsänderungen für die fundamentale Ordnung des Rechtsstaates, die Gewaltenteilung, die parlamentarische Kontrolle und die Unabhängigkeit der Justiz hervorgehoben würden. Außerdem gebe es weiterhin Statements zugunsten der Wiedereinführung der Todesstrafe. „Wir können diese Entwicklungen, die sehr ernsthafte Sorgen in Hinblick auf die Einhaltung der politischen Kopenhagener Kriterien durch die Türkei aufwerfen, nicht einfach übergehen“, warnte Kurz.

NEOS gegen Todesstrafen-Abstimmung in Österreich

Die NEOS fordern indes Maßnahmen gegen eine Abstimmung über die Todesstrafe in der Türkei auf österreichischem Boden. Es dürfe keine Genehmigung zum Aufstellen von Wahlurnen geben, verlangt deren stellvertretender Klubobmann Nikolaus Scherak. Die Bundesregierung müsse „alles unternehmen, damit dieses Referendum in Österreich nicht abgehalten werden kann“. Ein solches Referendum wäre „untragbar“, da die Todesstrafe weder mit den Menschenrechten noch mit den österreichischen Werten vereinbar sei.

Erdogan hatte nach seinem knappen Sieg beim Verfassungsreferendum am 16. April ein weiteres Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe in Aussicht gestellt. (APA/AFP/dpa, TT.com)