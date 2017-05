Caracas – Im blutigen Machtkampf im sozialistischen Venezuela stellt sich das von der Opposition dominierte Parlament gegen den Ausstieg aus der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). Das Vorhaben sei „absolut nichtig“, sagte der Chef der für Außenpolitik zuständigen Parlamentskommission, Luis Florido, in Caracas.

Ohne Parlamentszustimmung sei ein Ausstieg aus so einem internationalen Vertrag nicht möglich. Wegen der als Einmischung empfundenen Kritik am Vorgehen gegen Demonstranten will die Regierung raus aus der OAS.

Maduro: „Wir sind frei“

Präsident Nicolas Maduro sagte hingegen: „Wir werden nie mehr zurückkehren.“ „Wir befreien unser Vaterland vom Interventionismus. Wir sind frei.“ Das Parlament ist de facto machtlos, Maduro regiert weitgehend mit Notstandsdekreten.

Zugleich griff er einen seiner schärfsten Kritiker, OAS-Generalsekretär Luis Almagro, massiv an. Der frühere uruguayische Außenminister wirft ihm vor, das Land mit den größten Ölreserven der Welt in eine Diktatur zu verwandeln. „Almagro ist die Schande Lateinamerikas“, meinte Maduro in Caracas. Zu Ostern brannten im Land bereits Judas-Figuren mit dem Konterfei Almagros. Der OAS gehören bisher alle 35 Staaten von Nord- bis Südamerika an, die Organisation setzt sich für Demokratie und die Achtung der Menschenrechte ein.

Venezuela ist seit 1948 Mitglied der Regionalorganisation, wirft den USA aber vor, diese zu dominieren. Bei Protesten und Plünderungen starben in den letzten Wochen 32 Menschen, 500 wurden verletzt und es kam zu 1.300 Festnahmen. Hunderttausende demonstrierten unter dem Slogan „Keine Diktatur mehr“ und fordern Neuwahlen.

Zunehmende Isolation

Der OAS-Austrittsprozess wird zwei Jahre dauern. Damit isoliert sich die sozialistische Regierung weiter. Venezuela droht zusätzlich der Rauswurf aus dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur.

Die Regierungsgegner mobilisierten ihre Anhänger seit dem 1. April zu mehreren Großkundgebungen gegen Maduro. Unmittelbarer Anlass für die Proteste war die Entmachtung des von der Opposition dominierten Parlaments Ende März durch den Obersten Gerichtshof. Dieser Schritt wurde von der Volksvertretung offen als „Staatsstreich“ bezeichnet.

Konservative und rechtsgerichtete Regierungsgegner machen den Präsidenten auch für die schwere Wirtschaftskrise in dem ölreichen Land verantwortlich. Der südamerikanische Staat, der viele Jahre von Maduros 2013 verstorbenem Vorgänger Hugo Chavez geführt wurde, hat seit längerem mit Versorgungsengpässen und Hyperinflation zu kämpfen.