Dorohusk – Ein Österreicher ist am Sonntag wegen mutmaßlicher Verbrechen im Ukraine-Konflikt in Polen festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ermittelt wegen „Kriegsverbrechen gegen Personen“ gegen den 25-Jährigen, bestätigte Behördensprecher Erich Habitzl. Dem 25-Jährigen werde vorgeworfen, „im Zuge der Kampfhandlungen um den Flughafen Donezk gegnerische Soldaten, die sich bereits ergeben hatten, bzw. Zivilisten getötet zu haben“.

Dabei habe er „nicht auf russischer, sondern auf ukrainischer Seite gekämpft“, betonte Habitzl. Gegen den Beschuldigten laufe noch ein zweites Verfahren wegen „Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz“. Ein Europäischer Haftbefehl erfolgte nach Angaben des Sprechers jedoch aufgrund des Vorwurfs der „Kriegsverbrechen gegen Personen“. Wann der 25-Jährige von Polen nach Österreich überstellte werde, konnte Habitzl noch nicht sagen.

Der 25-Jährige, nach dem wegen mehrerer Tötungsdelikte gefahndet wurde, sei am Sonntag in Dorohusk gefasst worden, teilte der polnische Grenzschutz mit. Er habe versucht, am dortigen Grenzübergang in die Ukraine einzureisen.

Die ukrainische Armee kämpft seit drei Jahren gegen prorussische Aufständische, die weite Gebiete im Osten des Landes kontrollieren. In dem Konflikt wurden bereits mehr als 10.000 Menschen getötet, die Bemühungen um eine friedliche Lösung stecken fest. (TT:com, APA)