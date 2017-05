Von Simon Kremer, dpa

Tripolis – Der kleine Elefant hat schon bessere Tage gesehen. Die Farbe ist abgeplatzt, der Arm, an dem er sich im Kreis dreht, ist verrostet. Nur vereinzelt turnen Kinder auf den Tieren an der Hafenpromenade herum. Viele Sitze der Karussells sind herausgerissen. Im Hintergrund deuten fünf Kräne an einem riesigen Rohbaukomplex Erneuerung an: Aber die Arbeiten sind seit Jahren eingestellt. Straßenlaternen stehen schief und funktionieren oft nicht. Die libysche Hauptstadt Tripolis zerfällt langsam.

„Manchmal hasse ich mein Land und die Leute, die es kaputt machen“, sagt Sainab Mohammad Sdera. Zwei ihrer fünf Jungs sitzen gerade in einem kleinen Zug, der sich auf rostigen Schienen im Kreis dreht. Schon nach der zweiten Runde haben die Kinder ihr Lachen verloren. Die 42-Jährige ist alleinerziehend. Sie hat sich vor einiger Zeit scheiden lassen, weil ihr Mann sie geschlagen habe. „Er hat unter Gaddafi für den Geheimdienst gearbeitet, nach der Revolution stand er auf einer Todesliste und fühlte sich verfolgt“, erzählt Sainab. „Er hat es dann an uns ausgelassen.“

Machtvakuum im Land

Die Umbrüche in der arabischen Welt stürzten 2011 Libyen ins Chaos. Nach einer militärischen Intervention gegen Langzeitmachthaber Muammar al-Gaddafi, der gewaltsam in seinem Land gegen Demonstranten und Aufständische vorging, versuchten zahlreiche Milizen, das Machtvakuum im Land zu füllen. Allein in der Hauptstadt Tripolis sollen rund 30 verschiedene Milizen um die Kontrolle kämpfen. Sie haben gepanzerte Jeeps mit aufgeschraubten Maschinengewehren und Raketenwerfern an den Straßenkreuzungen aufgestellt.

Bevor er mit Sturmhaube und in Uniform nach Sonnenuntergang auf Patrouille geht, sitzt der 25-jährige Jussef mit Pilotenbrille und weißen Turnschuhen mit seinem Freunden in einem Café außerhalb des Stadtzentrums. „Wir wollen für Sicherheit in unserer Gegend sorgen.“ Jussef gehört zum Stamm der Berber, die den Vorort Al-Siahia kontrollieren. „Wir schützen unsere Leute – und wir wollen nicht, dass hier jemand anders an die Macht kommt, der politisch Entscheidungen gegen uns trifft.“

Lage kann jeden Tag kippen

Die Zerrissenheit und das tiefe Misstrauen der zahlreichen Gruppen in Tripolis spiegeln das Dilemma des Landes wider. Immer wieder kommt es zu Gefechten. Nachts hört man aus der Ferne Schüsse über der Stadt, Raketeneinschläge klingen wie ein Sommergewitter über dem Mittelmeer. In einigen Vierteln in Tripolis hat fast jedes zweite, dritte Haus Einschusslöcher oder es stecken Granatsplitter in den Fassaden. „Die Lage ist fragil“, sagt Milizionär Jussef. „Es kann jeden Tag wieder kippen.“ Wenn Jussef nicht mit der Miliz unterwegs ist, versucht der junge Ingenieur, seine eigene kleine Firma aufzubauen.

„Das ist keine Revolution, das ist Chaos“, sagt die fünffache Mutter Sainab. „Jeden Tag müssen wir schauen, wie wir uns durchschlagen.“ Bis vor kurzem arbeitete sie in einem Hotel. Aber schon lange kommen keine Touristen mehr nach Tripolis. Die Zimmer werden erst hergerichtet, sobald doch einmal jemand eincheckt. Die automatischen Eingangstüren stehen in den meisten Hotels einen Spalt offen, so dass man einzeln hindurchschlüpfen muss.

„Ab und an hat mir ein Gast ein paar Dollar zugesteckt“, erzählt Sainab. Dollar sind auf dem florierenden Schwarzmarkt viel wert. Das hat ihren männlichen Kollegen offenbar nicht gefallen, weil ansonsten das Gehalt nur unregelmäßig kommt. Sie mobbten sie, schließlich wurde ihr gekündigt. „Die Situation für Frauen wird immer schlimmer, die Gesellschaft konservativer“, sagt sie. „Manchmal trage ich ein Kopftuch, nur damit mich die Leute in Ruhe lassen.“

Lage vor allem für Frauen schlimmer

Die libysche Denkfabrik Jusoor kritisierte kürzlich in einem Bericht die immer schwieriger werdende Lage für Frauen in Libyen. Frauen würden in der Regel von den wichtigsten Positionen in Ämtern und Behörden ferngehalten. Die Gesellschaft sei sehr konservativ, so dass es häufig zu Gewalt gegen Frauen kommen, über die öffentlich aber nicht gesprochen werde.

In der Nähe der Hafenpromenade von Tripolis hat sich eine Schlange vor einer Bank gebildet: Sie ist fast 300 Meter lang. Die Leute stehen für ein paar libysche Dinar an. Meist sei schon nach wenigen Menschen wieder Schluss mit der Geldausgabe. „Immer wieder kommen Männer an und bieten mir Geld gegen Sex an“, erzählt Sainab Mohammed Sdera. Dann bricht ihre Stimme unter Tränen, weil sie daran denken muss, dass vor zwei Jahren – während des Bürgerkriegs – Milizen in ihr Dorf in der Nähe von Tripolis eindrangen, ihr Haus anzündeten und sie vergewaltigten, wie sie erzählt.

Es ist eine Geschichte, wie sie in diesen Tagen viele Libyer erzählen können. Genauso wie Geschichten über Entführungen. In einem Staat, der zerfällt, werden Menschen zur Währung. Das fürchtet auch Sainab für ihre Kinder. Der Jüngste ist vier, der Älteste 24 Jahre alt. Alt genug, um sich einer bewaffneten Gruppe anzuschließen. Glücklicherweise wolle er das nicht, sagt Sainab. „Er sagt: Dann müsste ich mich ja auf eine Seite schlagen.“ Und in Libyen können sich die Machtverhältnisse schlagartig ändern.