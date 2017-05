Damaskus - Bei einem Angriff der Terrormiliz IS (Daesh) auf kurdische Truppen im Nordosten Syriens sind Aktivsten zufolge mindestens 37 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien Flüchtlinge aus dem Irak, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Dutzende Menschen seien verletzt worden. Zuvor war von 24 Toten die Rede

Die Extremisten griffen demnach am Dienstag in der Region um den Ort Al-Shadadi die von der Kurdenmiliz YPG angeführten Demokratischen Kräfte Syriens (SDF) an. Mindestens fünf Selbstmordattentäter hätten sich in die Luft gesprengt, erklärten die Aktivisten. Auch einige SDF-Kämpfer seien unter den Toten. In der Region gebe es viele Flüchtlinge. Die heftigen Kämpfe gingen weiter.

Die Kurden sind in Syrien der wichtigste Partner der US-geführten internationalen Koalition im Kampf gegen den IS. Die YPG kontrolliert große Teile der Grenze zur Türkei und führt die Offensive auf die nordsyrische IS-Hochburg Al-Raqqa an.

Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netz von Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind ihre Angaben nur schwer zu überprüfen. (APA/dpa/AFP)