Mossul – Irakische Regierungstruppen rücken nun auch vom Nordwesten auf die teilweise vom IS kontrollierte Stadt Mossul vor. Die Eröffnung einer zweiten Front solle die Eliteeinheit CTS unterstützen, die vom Süden auf die Stadt vordringt, sagte ein Militärkommandant der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag.

Hunderttausende Menschen sind nach wie vor in den Teilen von West-Mossul eingeschlossen, die von der Islamistenmiliz IS kontrolliert werden. Im nordwestlichen Teil der Stadt wurde der IS inzwischen besiegt. Dort befindet sich die historische Altstadt mit der Al-Nuri-Moschee, in der IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi 2014 ein Kalifat ausgerufen hat, ein streng islamisches Reich im Irak und in Syrien. (APA/Reuters)