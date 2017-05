Moskau - Die Terrormiliz IS (Daesh) hat ein Video im Internet verbreitet, das die Enthauptung eines russischen Geheimdienstoffiziers in Syrien zeigen soll. Wie die US-Expertengruppe Site Dienstag berichtete, ist in der zwölfminütigen Aufzeichnung in russischer Sprache zu sehen, wie ein schwarz gekleideter Mann offenbar in einer Wüste auf dem Boden kniet und russische Sicherheitskräfte auffordert, sich zu ergeben.

Daraufhin sage eine Stimme aus dem Hintergrund: „Dieser Idiot glaubt an das Versprechen seines Staates, dass er nicht im Stich gelassen wird, wenn er gefangen genommen wird.“ Dann wird der vermeintliche Geheimdienstoffizier von einem bärtigen Mann mit einem Messer getötet. Die Veröffentlichung des Videos fällt auf den Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg, der in Russland am 9. Mai begangen wird.

Die Echtheit der Aufzeichnung konnte zunächst nicht bestätigt werden. Das russische Verteidigungsministerium und der Inlandsgeheimdienst FSB waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die IS-Miliz hat schon mehrfach Videos mit der Ermordung ausländischer Gefangener verbreitet.

Russland ist Verbündeter des syrischen Machthabers Bashar al-Assad im Kampf gegen Aufständische und hat in dem Bürgerkriegsland auch Truppen stationiert. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurden seit Beginn des russischen Einsatzes in Syrien im September 2015 etwa 30 Soldaten getötet. (APA/Reuters)