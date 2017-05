Islamabad – Bei einem Bombenanschlag auf einen hochrangigen Politiker sind in Pakistan mindestens 25 Menschen getötet worden. Der stellvertretende Vorsitzende des Oberhauses des Parlaments, Abdul Ghafoor Haidary, sei von einer Veranstaltung in einer Religionsschule gekommen und auf dem Weg zum Freitagsgebet gewesen, als der Sprengsatz unter seinem Auto explodiert sei, sagte Imdad Ali, ein Polizeibeamter der Stadt Mastung in der Provinz Baluchistan. Der Politiker sei verletzt worden, aber in stabiler Verfassung. Mindestens weitere 50 Menschen seien verletzt worden.

Es handelte sich vermutlich um einen Selbstmordanschlag. Fernsehbilder zeigten verbeulte Geländewagen und Blutlachen auf einer staubigen Straße.

Wer hinter der Tat steckt, blieb zunächst unklar. Haidary ist neben seiner Funktion als stellvertretender Senats-Chef ebenfalls leitendes Mitglied einer religiösen Partei. Jamiat Ulema-e Islam Fazl (JUIF) orientiert ihr Weltbild an einer erzkonservativen Strömung im sunnitischen Islam, dem sogenannten Deobandi-Islam.

Daran halten sich auch viele radikalte Islamisten in Pakistan, darunter die Taliban und die ihnen nahe stehende brutale Gruppe Jamaat ul-Ahrar. Allerdings unterstützt JUIF das Militär und die Regierung in ihren Offensiven gegen die vielen islamistischen Widerstandsgruppen in Pakistan.

Baluchistan ist die größte und unruhigste Provinz des Landes. Hier sind viele unterschiedlich motivierte Terrorgruppen aktiv. Hier und in anderen Provinzen gab es seit Februar nach zwei relativ ruhigen Jahren wieder vermehrt Anschläge. (dpa)