Rio de Janeiro – Der venezolanische Staatschef Nicolas Maduro soll in seiner Zeit als Vizepräsident millionenschwere Belohnungen nach Brasilien gezahlt haben, um im Gegenzug Wahlkampfspenden für den damaligen Präsidenten Hugo Chavez zu erhalten. Das sagten Joao Santana, ein ehemaliger Schatzmeister der regierenden brasilianischen Arbeiterpartei und Kampagnenchef für Ex-Präsidentin Dilma Rousseff, und seine Ehefrau und Kampagnenmitarbeiterin Monica Mouro in einer am Freitag veröffentlichten Zeugenaussage.

Santana und Moura waren im Februar im Rahmen der umfangreichsten Korruptionsermittlungen der brasilianischen Geschichte zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. In dem Skandal geht es um Milliardenzahlungen des staatlichen Ölkonzerns Petrobras an Politiker und Geschäftsleute. Die Ermittlungen wurden auch als „Operation Car Wash“ bekannt.

In einer Videoaufnahme von einer Zeugenaussage, die der Oberste Gerichtshof Brasiliens am Freitag veröffentlichte, sagte Moura, der damalige Außenminister und Vizepräsident von Venezuela, Maduro, habe sie „fast jede Woche bezahlt“. Er habe ihr im Jahr 2012 Geldkoffer mit zehn Millionen Dollar (9,20 Mio. Euro) Bargeld gegeben – an einem einzigen Tag habe er ihr 800.000 Dollar überreicht und ihr zudem ein gepanzertes Fahrzeug für ihre Sicherheit zur Verfügung gestellt.

Geld über Schmiergeldkasse gewaschen

Das Geld sei über eine Schmiergeldkasse gewaschen worden, berichtete Moura. Anschließend hätten die Baukonzerne Odebrecht und Andrade Gutierrez, die beide im Zentrum des Petrobras-Skandals stehen, sieben beziehungsweise zwei Millionen Dollar für Chavez‘ Wahlkampf gespendet. Der Sozialist gewann die Wahl, starb aber kurz darauf an Krebs, woraufhin Maduro ihm im Amt nachfolgte.

Außer für Venezuela habe sie aus Panama und El Salvador Geld für die Unterstützung der Präsidentschafts-Wahlkämpfe erhalten, sagte Moura. Nach Angaben von Moura und Santana wussten der frühere brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva und seine Nachfolgerin Dilma Rousseff von den illegalen Geldströmen. Lula habe gewollt, dass sie die linksgerichteten Präsidenten der Region unterstützten. Lulas Anwälte bezeichneten die Aussagen als „Lügen“. Der Ex-Präsident muss sich selbst im Petrobras-Skandal wegen Korruption vor der Justiz verantworten. (APA/AFP)