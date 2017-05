Kandahar – In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind offiziellen Angaben zufolge eine deutsche Entwicklungshelferin und ein afghanischer Wachmann getötet worden. Zudem sei eine Finnin entführt worden, sagte ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums am Sonntag.

Alle drei hätten für die schwedische Hilfsorganisation Operation Mercy gearbeitet. Der Vorfall habe sich bereits am Samstagabend - laut dem britischen Sender BBC in einem Gästehaus der schwedischen Hilfsorganisation - ereignet. Die Ermittlungen liefen. Die Täter seien entkommen. „Wir können nicht sagen, ob der Zwischenfall einen kriminellen oder terroristischen Hintergrund hat, aber eine Untersuchung läuft“, erklärte der Sprecher.

Vom Auswärtigen Amt in Berlin war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Das finnische Außenministerium bestätigte die Entführung. In Afghanistan werden immer wieder Ausländer verschleppt - entweder um ein Lösegeld zu erpressen oder um Druck auf die Regierungen ihrer Länder auszuüben.

Sicherheitssituation stark verschlechtert

Wegen der schlechten Sicherheitslage hatten ausländische Organisationen ihre Maßnahmen in Afghanistan zuletzt weiter verstärkt. So hatte die staatliche deutsche Entwicklungshilfsorganisation GIZ im Mai erklärt, ihre Büros im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul aufzugeben. Sie zog in ein schwer gesichertes Lager am Stadtrand. Die GIZ schloss damit sechs der sieben Büro- und Wohngelände, die sie in den vergangenen Jahren - als Reaktion auf das Erstarken der radikalislamischen Taliban, mehr Anschläge in Kabul und eine gefährliche neue Kidnapping-Industrie - für Hunderttausende Euro mit Sprengschutzwänden und Stahlschleusen gesichert hatte.

Die Sicherheitssituation in Afghanistan hat sich seit dem Abzug der meisten internationalen Truppen 2014 stark verschlechtert. Das deutsche Generalkonsulat in Mazar-i-Sharif war schon im Winter nach einem Angriff der Taliban in das deutsche Militärlager umgezogen. 2015 waren zwei Mitarbeiter der GIZ entführt worden. Mittlerweile hat sich die Zahl der deutschen und internationalen Mitarbeiter von rund 200 auf rund 100 verringert.

Mehrere Polizisten getötet

Bei Überfällen der radikalislamischen Taliban im Süden Afghanistans wurden unterdessen offiziellen Angaben zufolge mindestens 20 Polizisten getötet. Auch Dutzende Extremisten seien getötet und verletzt worden, teilten die Behörden in der Provinz Zabul am Sonntag mit. Es sei an mehreren Orten zu heftigen Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Taliban-Kämpfern gekommen, die immer noch anhielten.

Bei einem Extremisten-Angriff auf eine Bank im Südosten Afghanistans wurden zwei Polizisten getötet worden. 31 Menschen wurden bei der Attacke in der Provinz Paktia am Samstag verletzt, wie Behörden mitteilten. Die drei als Polizisten verkleideten, mit Sprengstoffwesten ausgestatteten Angreifer seien ebenfalls getötet worden. Sie griffen die Filiale der Kabul Bank in der Stadt Gardes an, als die Polizisten dort ihren Lohn ausbezahlt bekamen, sagte Sardar Khan Malangsoi vom Provinzrat von Paktia.

In Afghanistan tobt seit Jahren der Konflikt zwischen den vom Westen unterstützten Regierungstruppen und den Taliban, die schätzungsweise mehr als ein Drittel des Landes beherrschen. Zehntausende Afghanen haben deshalb Zuflucht in Europa gesucht. (APA/Reuters/dpa)