Von Lilli Gneisz

Every woman has the right to dream her own future.“ Syrische Frauen im Flüchtlingslager Za’atari haben diesen Satz auf einen Dekorteller geschrieben: Jede Frau hat das Recht, ihre eigene Zukunft zu träumen. Der Teller hängt in einem Raum, in dem sie regelmäßig zusammentreffen, um zu arbeiten, zu lernen oder um einfach nur zu plaudern, um den tristen Alltag im Lager und die Traumata der Flucht für ein paar Stunden zu vergessen. Es sind Frauen auf der Flucht vor dem Krieg in ihrem Heimatland.

Anfang April 2017 besuchten wir – ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des UN Women Nationalkomitees Österreich – die Kolleginnen und Kollegen von UN Women Jordanien in Amman. Sie fuhren mit uns in das Lager Za’atari, nahe der syrischen Grenze im Norden Jordaniens, um uns jene Projekte zu zeigen, für die wir 2016 Spenden in der Höhe von 20.000 Euro gesammelt hatten. Der Lokalaugenschein überzeugt uns: Es ist gut investiertes Geld.

„Oasen“ heißen diese von UN Women, der Frauenorganisation der Vereinten Nationen, organisierten und finanzierten Areale. Sie wurden speziell für Frauen und Mädchen eingerichtet, Männer haben keinen Zutritt. In den „Oasen“ können Frauen und Mädchen ein Jahr lang einer bezahlten Arbeit nachgehen. Sie weben Teppiche, fertigen kleine Mosaike und nähen Stofftaschen. Diese Produkte werden in einem eigenen Shop verkauft. Die Frauen unterrichten andere Frauen und Mädchen in Schreiben, Lesen, Englisch oder bringen ihnen bei, mit dem Computer zu arbeiten. Diese Fähigkeiten sollen sie in Zukunft – wenn denn irgendwann in Syrien Frieden herrscht – dabei unterstützen, ein selbstständiges Leben zu führen.

In eigenen Werkstätten werden Wickelpölster und Babykleidung genäht, die Familien mit Neugeborenen geschenkt bekommen. Die Schneiderei ist das Lieblingsprojekt von Hadeel Al-Zoubi, Mitarbeiterin von UN Women Jordanien, da sie früher selbst als Modedesignerin gearbeitet hat. Hadeel ist halbe Syrerin und fühlt sich dadurch den geflüchteten Frauen besonders verbunden. „Wir sind nur ein kleines Team von UN Women. Aber die Leute kennen uns, da wir unsere Türen immer offen halten und ihnen zuhören“, erzählt Hadeel.

In den von UN Women eingerichteten „Oasen“ können die Frauen nicht nur einer bezahlten Arbeit nachgehen. Sie erhalten auch Beratung und Betreuung, werden über ihre Rechte aufgeklärt und können über ihre Fluchterfahrung, über persönliche Probleme wie familiäre Gewalt oder über ihre Ängste, wie ihr Leben weitergehen soll, sprechen. Es gibt auch einen Kindergarten, in dem die Kinder jener Frauen betreut werden, die sich weiterbilden oder die einer Arbeit nachgehen. Die Kinderbetreuerinnen werden für ihre Arbeit ebenfalls bezahlt.

Die Beschreibung der „Oasen“ mag idyllisch klingen. Jedoch haben die Frauen auf ihrer Flucht oft Schreckliches erlebt. Viele von ihnen haben Unglaubliches hinter sich, haben alles verloren und wissen nicht, wie ihre Zukunft aussehen wird.

In einem sind sich alle einig: Sie wollen so rasch wie möglich nach Syrien zurückkehren, die Aussichten dafür sind allerdings gering. Fairuz, eine Frau Mitte dreißig, erzählt: „Ich bin seit 2014 in Za’atari, wir haben in Syrien alles verloren. Mein Mann und ich haben vier Kinder. Ein Sohn ist mit meinem Mann in Deutschland, ein anderer, er ist 21 Jahre alt, ist in der Türkei hängen geblieben. Ich mache mir große Sorgen um ihn. Die zwei kleinen Kinder, 12 und 15 Jahre alt, sind hier bei mir im Lager, wo sie in die Schule gehen. Meine Lage ist sehr schwierig, da mich mein Mann und meine Familie nicht unterstützen können. Ich arbeite im Projekt von UN Women als Lehrerin und als Friseurin, damit kann ich den Bedarf der Kinder decken. Leider sind die Jobs auf ein Jahr beschränkt und dann muss ich mir etwas anderes suchen. Mein größter Wunsch ist, dass meine Kinder eine gute Ausbildung bekommen und dass es möglichst bald Frieden in Syrien gibt, damit die gesamte Familie nach Hause zurückkehren kann.“ Dann schweigt Fairuz und weint. Es erschüttert einen zu hören, was die Frauen alles erlebt haben und auf sich nehmen mussten, um schließlich in einem Flüchtlingslager zu landen.

Was die Projekte von UN Women so besonders macht, ist die Art und Weise, wie die geflüchteten Frauen in die Organisation eingebunden werden. Sie können selbst Verantwortung übernehmen, Initiativen ergreifen sowie Ideen einbringen und diese umsetzen. Ziel ist, den Frauen Halt zu geben, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen dank kleiner Einkommen zu ermöglichen, zusätzliche Lebensmittel und Medikamente zu kaufen. Es hat uns überrascht, dass manche Frauen ihrem Schicksal auch etwas Positives abgewinnen können. „Durch die Projekte von UN Women haben wir unseren Wert und unsere Rechte zu schätzen gelernt. Wir wissen, was es heißt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und eigenständige Entscheidungen zu treffen. Diese Freiheit wollen wir uns in Zukunft nicht mehr nehmen lassen“, merkt eine der Frauen selbstbewusst an.

„Leider müssen wir die Teilnahme an der bezahlten Arbeit immer auf ein Jahr begrenzen, damit möglichst viele Frauen und Mädchen in den Genuss einer bezahlten Tätigkeit kommen“, erklärt Heba Zayyan, Projektkoordinatorin bei UN Women Jordanien. „Die Nachfrage ist sehr groß, aber die Mittel reichen nicht aus, um allen interessierten Frauen einen Arbeitsplatz anzubieten. Ein weiteres Problem ist die Erreichbarkeit unserer Projekte. In Za’atari gibt es keine Transportmöglichkeiten und so können nur Frauen teilnehmen, die in Gehweite zu unseren ‚Oasen‘ wohnen. Gemeinsam mit der Flüchtlingsorganisation der Vereinten Nationen, UNHCR, die das Lager leitet, denken wir über eine Lösung nach.“ UN Women erreicht mit seinen Projekten in Za’atari etwa 2500 Frauen pro Monat, eine Ausweitung ist geplant, sobald ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.

Ein neues Projekt ist gerade im Entstehen: UN Women und das Welternährungsprogramm möchten für die Schulkinder in Za’atari täglich eine gesunde Mahlzeit zubereiten und zu den Schulen bringen. Finanziell unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Kinderhilfswerk Unicef und den Ländern Deutschland, China und Kanada. Der Container für die Küche steht bereits, die Ausstattung muss erst geliefert werden. Dieses Projekt wird etwa 20 bis 30 Arbeitsplätze für Frauen und Männer bieten, einige von ihnen können dort die Erfahrung aus ihren erlernten Berufen wie Bäcker oder Koch einbringen.

Jordanien hat in den vergangenen Jahren etwa 1,4 Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Das ist bei 9,5 Millionen Einwohnern, von denen rund 20 Prozent bereits Flüchtlinge aus anderen Krisenregionen wie Palästina oder Irak sind, eine beachtliche Leistung. Nur ein geringer Teil von ihnen lebt in Flüchtlingslagern, die Mehrheit ist über das Land verteilt. Das kleine Land stößt mittlerweile allerdings an die Grenzen seiner Belastbarkeit. Ressourcen wie Wasser werden knapp, in den Schulen gibt es zwei Schichten, damit möglichst viele Kinder unterrichtet werden können. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, Wohnraum ist knapp und die Gesundheitsversorgung für alle ist kaum noch möglich.

Im Lager Za’atari leben etwa 80.000 syrische Flüchtlinge, 80 Prozent davon sind Frauen und Kinder. Die Hälfte der Kinder besucht eine der sechs Schulen im Lager. Pro Jahr kommen einige hundert Kinder zur Welt. Jedes Neugeborene wird registriert und erhält die syrische Staatsbürgerschaft des Vaters. Zumindest theoretisch, denn syrische Dokumente gibt es vorläufig nicht.

Die Arbeit, die UN Women Jordanien gemeinsam mit den geflüchteten Menschen leistet, ist beeindruckend. Es ist ein Arbeiten auf Augenhöhe, das den Frauen ihre Würde zurückgibt und sie nicht zu Empfängerinnen von Almosen macht. In den Projektarealen von UN Women herrscht geschäftiges Treiben, es wird gearbeitet, diskutiert, gelernt und auch gelacht. Für einen Moment lässt es das Schicksal der Frauen vergessen.