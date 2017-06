Die Kurden im Irak haben ein Unabhängigkeitsreferendum angekündigt. Die Volksbefragung über eine Loslösung vom Irak solle am 25. September erfolgen, teilte die Regierung der autonomen Kurdenregion am Mittwoch in Erbil mit. Die Zentralregierung in Bagdad hatte sich in der Vergangenheit gegen ein derartiges Referendum gestellt. (APA/AFP)