Mosul (Mossul) – Sieben Divisionen der irakischen Armee waren in Mosul (Mossul) stationiert. Doch als am 10. Juni 2014 die Milizen des IS (Daesh) vor der Stadt auftauchten, ergriffen die Soldaten Hals über Kopf die Flucht. Drei Jahre später steht die irakische Armee nun kurz davor, ihre historische Demütigung wiedergutzumachen. Die vollständige Rückeroberung ist greifbar.

Damals hatte sie ein riesiges Arsenal an Waffen, Munition und Militärfahrzeugen sowie eine Stadt zurückgelassen, die sich wehrlos den Jihadisten ergeben musste. „Zu dieser Zeit vor drei Jahren rückte Daesh (IS) rasch auf Bagdad vor“, erinnert sich der US-Koordinator an den Kampf gegen die Jihadistenmiliz, Brett McGurk.

„Mosul fiel und sieben Divisionen der irakischen Streitkräfte lösten sich einfach auf.“ Nach dem Fall der zweitgrößten Stadt des Landes an die Jihadisten schien auch ein Kollaps des irakischen Staates nicht länger auszuschließen.

Schiiten stellen sich IS in den Weg

„Viele sagten, das ist das Ende des Irak“, erinnert sich McGurk. Doch der Vormarsch der IS-Miliz stoppte vor Bagdad, nachdem Zehntausende Schiiten einem Appell des schiitischen Großayatollah Ali al-Sistani gefolgt waren, sich den vom Iran unterstützten schiitischen Milizen anzuschließen.

Unter Anleitung von US-Militärberatern wurden auch die regulären Streitkräfte reorganisiert, und in den folgenden Jahren gelang es den schiitischen Milizen und den kurdischen Peschmerga mit Unterstützung der US-geführten Anti-IS-Koalition, die Jihadisten zurückzudrängen. Nach erbitterten Gefechten wurden Tikrit, Falluja, Ramadi und weitere Städte zurückerobert.

Im Herbst dann begann nach langer Vorbereitung auch die Offensive auf Mosul, die nun kurz vor ihrem Abschluss steht. Die Jihadisten „halten nur noch drei oder vier Viertel, in denen sie eingekreist sind“, sagt General Abdulghani al-Assadi von den Anti-Terror-Einheiten. Er betonte, die Truppen seien heute viel besser vorbereitet als vor drei Jahren und hätten gute Beziehungen zu den Einwohnern.

Einwohner stellen sich nach Gräueltaten gegen IS

Dass Armee und Polizei im Juni 2014 Mosul kampflos den Jihadisten überlassen hatten, führten Experten auch darauf zurück, dass sich die Sicherheitskräfte mehrheitlich aus Schiiten rekrutierten. Diese hatten bei der vorwiegend sunnitischen Bevölkerung der nordirakischen Stadt wenig Rückhalt. Teils waren sie wegen ihrer Übergriffe auf Zivilisten auch so verhasst, dass diese die sunnitische IS-Miliz vorzogen.

Angesichts der Gräueltaten, welche die Jihadisten nicht nur an Minderheiten wie den Yeziden begingen, hat sich die Stimmung aber gewandelt. „Heute kooperieren die Einwohner mit dem Militär“, unterstreicht General Assadi. Nach tausenden Toten bei Massakern und Gefechten, die große Teile der Einwohner Mosuls und der umliegenden Provinz in die Flucht zwangen, wollen die meisten nur noch Frieden.

„Der Erfolg der Operation von Mosul wird zeigen, dass die Sicherheitskräfte einen weiten Weg seit ihrem Zusammenbruch 2014 zurückgelegt haben“, sagt der Experte Patrick Martin vom Institut for the Study of War. Die Rückeroberung von Mosul dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Armee noch immer Schwächen habe und nicht über genügend Soldaten verfüge, um das ganze Land zu sichern, warnt er.