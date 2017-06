Wien – Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, strebt eine neue Runde der Friedensgespräche für das Bürgerkriegsland an. Die Verhandlungen zwischen den verfeindeten Gruppen sollten am 10. Juli in Genf beginnen, teilte sein Büro am Samstag mit. Es wäre die siebente Runde. Weitere sollen im August und im September folgen.

De Mistura hatte unlängst erklärt, solche Gespräche würden davon abhängen, welcher Fortschritt bei der Einrichtung von Deeskalationszonen in Syrien gemacht werde. Über solche Gebiete wird in parallelen Gesprächen in der kasachischen Hauptstadt Astana verhandelt. Diese von Russland, der Türkei und dem Iran vermittelten Beratungen finden seit Jänner statt. Die nächste Runde ist nach russischen Angaben für Anfang Juli geplant.

Die bisherigen Beratungen in Genf über eine politische Lösung des seit sechs Jahren anhaltenden Konfliktes haben kaum Fortschritt gebracht. Mehr als 400.000 Menschen sind bisher getötet worden.

Russland und der Iran unterstützen den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Die Rebellen, die gegen Assad kämpfen, erhalten Hilfe von den USA und anderen westlichen Staaten. Beide Seiten kämpfen gegen die radikalislamische IS-Miliz. (APA/Reuters)