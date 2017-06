Berlin – Die Verlegung des Kontingents der deutschen Armee aus Incirlik in der Türkei nach Jordanien wird laut der deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen rund drei Monate bis Ende September dauern. Bis Ende Juni sei die Bundeswehr im Flugplan der Anti-IS-Koalition fest eingeplant, dann würden die Tankflugzeuge schnellstmöglich nach Jordanien verlegt, sagte sie der Zeitung Bild am Sonntag.

Sie seien nach ein paar Tagen wieder im Einsatz, etwa in der zweiten Juli-Hälfte. Der Umzug der Tornados und der komplexen Auswertetechnik für die Luftbilder sei komplizierter und werde von August bis September dauern. „Ab Oktober sollen die Aufklärungstornados dann nach Plan wieder starten.“ Das Wichtigste sei, die Umzugsphase, in der man nicht fliegen könne, so kurz wie möglich zu halten, sowie die Sicherheit der Truppe.

Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete

Grund des Umzugs ist, dass die Türkei eine generelle Besuchserlaubnis für deutsche Abgeordnete bei den Bundeswehr-Soldaten in Incirlik verweigert. Sie wirft einzelnen Abgeordneten eine Nähe zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vor, die auch in der EU als Terrororganisation betrachtet wird. Die PKK kämpft sei 1984 mit Gewalt für mehr Autonomie der Kurden in der Türkei; in dem Konflikt wurden bisher mehr als 40.000 Menschen getötet.

In Incirlik sind derzeit rund 250 deutsche Soldaten als Teil des internationalen Einsatzes gegen die Extremistenmiliz IS (Daesh) stationiert. Mit sechs Tornado-Jets fliegen sie von dort aus Aufklärungseinsätze über Syrien und dem Irak, zudem versorgt ein deutsches Tankflugzeug die Verbündeten in der Luft mit Treibstoff. Der IS ist in Syrien und dem Irak zurückgedrängt worden, kontrolliert aber nach wie vor Teile beider Länder. (APA/Reuters)