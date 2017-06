Kinshasa/Genf - In der Demokratischen Republik Kongo sind nach Einschätzung der katholischen Kirche in den vergangenen acht Monaten bereits mehr als 3.380 Menschen getötet worden. Die meisten der Opfer in der zentralkongolesischen Region Kasai habe es bei Kämpfen zwischen Sicherheitskräften und Milizen gegeben, heißt es in einem Bericht des päpstlichen Gesandten, der am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP vorlag.

Dabei seien 20 Dörfer „komplett zerstört“ worden, so der Gesandte. Der UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra‘ad Al Hussein warf den kongolesischen Behörden vor, die Miliz Bana Mura zu bewaffnen. Diese verübe „schreckliche Attacken“ auf Zivilisten, sagte er vor dem UN-Menschenrechtsrat (MRR) in Genf.

Der Menschenrechtskommissar hatte bereits Anfang Juni internationale Ermittlungen gefordert. Beobachter werfen den Einsatzkräften in der Provinz unter anderem außergerichtliche Hinrichtungen, die Tötung von Kindern, Rekrutierung von Kindersoldaten und sexuelle Gewalt vor.

Der Konflikt begann im vergangenen August, als Sicherheitskräfte bei einem Einsatz den Chef einer gegen Präsident Joseph Kabila kämpfenden Miliz töteten. Nach dem Tod von Milizenführer Kamwina Nsapu setzten seine Anhänger ihren Kampf verstärkt fort. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass wegen des Konflikts bereits 1,3 Millionen Menschen aus ihrer Heimat fliehen mussten. (APA/AFP)