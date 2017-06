Genf – Angesichts der Massenmorde im Kongo schicken die Vereinten Nationen (UN) ein Experten-Team zur Untersuchung der Gräueltaten. Einen entsprechenden Beschluss fasste der UN-Menschenrechtsrat am Freitag in Genf. Das Gremium sei sehr besorgt wegen jüngster Berichte über eine Welle der Gewalt.

Die Resolution verurteilt Massentötungen, Folter und Vergewaltigungen, die von allen beteiligten Konfliktparteien begangen würden. Die Entsendung des Teams in den zentralafrikanischen Staat ist auch eine Reaktion auf die 42 bisher von den UN dokumentierten Massengräber. Infolge des Konflikts in der Kasai-Region im Kongo sind laut katholischer Kirche seit vergangenem Oktober fast 3.400 Menschen getötet worden.

Der Konflikt in der Region eskalierte, nachdem Sicherheitskräfte im August 2016 den Anführer der Miliz, Kamuina Nsapu, getötet hatten. Rund 1,3 Millionen Menschen haben seither in anderen Landesteilen Schutz gesucht. Der Kongo, sechseinhalb Mal so groß wie die deutsche Bundesrepublik, zählt trotz seines Reichtums an Rohstoffen wie Diamanten, Gold und Kupfer zu den ärmsten Ländern der Welt. (dpa)