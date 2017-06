Caracas –Venezuelas Oberster Gerichtshof hat der regierungskritischen Generalstaatsanwältin Luisa Ortega eine Ausreise untersagt und ihre Konten eingefroren. Ortega müsse am Dienstag kommender Woche zu einer „mündlichen und öffentlichen Anhörung“ erscheinen, entschied das Gericht am Mittwoch (Ortszeit) in Caracas.

Dabei soll entschieden werden, ob Ortega der Prozess gemacht wird. Als Vorsichtsmaßnahmen seien das Ausreiseverbot und das Einfrieren von Ortegas Konten verfügt worden.

Das Oberste Gericht des südamerikanischen Landes hatte vor einer Woche ein Verfahren gegen Ortega eingeleitet. Es könnte zu ihrer Absetzung führen. In den vergangenen Wochen hatte die Juristin die sozialistische Regierung von Staatschef Nicolas Maduro zunehmend kritisiert. Sie warf dem Präsidenten vor, die ganze Macht im Land an sich reißen zu wollen. Die seit Wochen andauernden regierungskritischen Proteste lasse er blutig niederschlagen.

Am Mittwoch legte Ortega nach. Maduros Regierung habe mithilfe des Obersten Gerichtshofs und der Armee einen „Staatsterrorismus“ etabliert, erklärte Ortega. Dadurch werde Venezuela ein Staat, „in dem das Recht zu demonstrieren verloren gegangen ist, in dem Demonstrationen grausam unterdrückt wird, in dem Zivilisten vor Militärgerichte gestellt werden“. Venezuela befinde sich weiterhin im Zustand des „Verfassungsbruchs“, kritisierte die Generalstaatsanwältin. (APA/AFP)