Nach rund vier Jahren ist die Jihadistenmiliz IS (Daesh) nach Angaben von Aktivisten vollständig aus der syrischen Provinz Aleppo abgezogen. Der IS habe sich zuletzt aus 17 Städten und Dörfern zurückgezogen und sei nun nirgendwo mehr in Aleppo präsent, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag. Die Angaben wurden aus einer syrischen Militärquelle bestätigt.

Die syrische Armee hatte im Dezember 2016 mit massiver Unterstützung des russischen Militärs die Provinzhauptstadt Aleppo vollständig zurückerobert.