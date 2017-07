Genf – Ohne große Hoffnung auf rasche Verhandlungsfortschritte hat am Montag in Genf die siebente Runde der Syrien-Friedensgespräche unter Schirmherrschaft der UNO begonnen. „Wir werden sehr hart arbeiten“, sagte der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura vor Beginn der Verhandlungen.

Die am Wochenende in Kraft getretene Waffenruhe im Süden Syriens wurde offenbar weitgehend eingehalten, allerdings griffen Regierungstruppen laut staatlichen Medien in der Provinz Suwaida IS-Stellungen an.

Die vergangenen sechs Syrien-Verhandlungsrunden unter UNO-Vermittlung hatten keine substanziellen Fortschritte gebracht. Bei dem letzten viertägigen Treffen im Mai bestand die einzige spürbare Veränderung darin, dass parallel zu den sonstigen Verhandlungen eine Expertenrunde mit Beteiligung der UNO zu rechtlichen und verfassungsrechtlichen Regelungen beriet. Das soll auch dieses Mal der Fall sein.

„Mäßige Erwartungen“ bei der Opposition

Die Opposition gehe mit „mäßigen Erwartungen“ in die Genfer Verhandlungsrunde, sagte Yahya al-Aridi vom Hohen Verhandlungskomitee. Die Opposition besteht nach wie vor auf einem Rücktritt von Präsident Bashar al-Assad. Die Regierungsseite will über diese Forderung nicht verhandeln. Die für den Süden Syriens vereinbarte Waffenruhe helfe dabei, in Genf eine „angemessene Atmosphäre“ für die Verhandlungen zu schaffen, sagte de Misturas Stellvertreter Ramsi Essedin Ramsi.

Die Verhandlungen in Genf finden parallel zu den Diskussionen im kasachischen Astana statt, die von Russland und dem Iran sowie der Türkei geleitet werden. Im syrischen Bürgerkrieg wurden seit dem Frühjahr 2011 mehr als 320.000 Menschen getötet, mehr als die Hälfte der Bevölkerung ergriff die Flucht. Große Teile des Landes liegen in Trümmern.

Die Waffenruhe im Süden Syriens wurde zunächst offenbar weitgehend eingehalten. Es gebe nur vereinzelt Verstöße gegen die Vereinbarung, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien. In der Region Daraa seien vier Raketen eingeschlagen, zudem habe es einen Schusswechsel zwischen Rebellen und der Armee in dem Dorf Al-Naima gegeben.

Netz von Aktivisten vor Ort

Die Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien stützt sich auf ein Netz von Aktivisten vor Ort. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen.

Die mit Hilfe von Vertretern der USA, Russlands und Jordaniens ausgehandelte Waffenruhe gilt für die südlichen Provinzen Daraa, Quneitra und Suwaida. In der Provinz Suwaida griffen die Regierungstruppen nach Angaben der Beobachtungsstelle oppositionelle Stellungen an. Während die Beobachtungsstelle mitteilte, die dortigen Aufständischen hätten in der Vergangenheit Unterstützung von der US-geführten Koalition erhalten, sprachen die staatlichen syrischen Medien davon, dass Stellungen der Jihadistenmiliz IS (Daesh) angegriffen worden seien. (APA/AFP)