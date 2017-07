Kabul – Eine Explosion und Schüsse haben am Montag das Stadtviertel um die irakischen Botschaft in Kabul erschüttert. „Ich habe eine Explosion gehört. Und momentan gibt es weiter Schüsse in der Nähe der irakischen Botschaft in Schar-e Naw“, sagte ein Mitarbeiter der afghanischen Sicherheitskräfte, der namentlich nicht genannt werden wollte, der Deutschen Presse-Agentur. Polizeisprecher Basir Mudschahid bestätigte die Explosion, wollte aber zunächst keine weiteren Details bekanntgeben. Medienberichten zufolge hat zunächst niemand den Anschlag für sich reklamiert. (dpa)