Bei einem Überfall radikalislamischer Taliban auf einen Markt in der südafghanischen Provinz Helmand sind am Freitag mindestens fünf Menschen getötet worden. Das bestätigte ein Mitglied des Provinzrats, Rasia Baluj.

Betroffen sei ein Markt im Bezirk Gereshk. Der Bezirk ist ein Zentrum der Kämpfe zwischen afghanischer Regierung und Taliban in der Provinz, die zu 80 Prozent in den Händen der Taliban ist. Erst vor knapp zwei Wochen hatte ein irrtümlicher Luftangriff der USA in Gereshk mindestens 16 afghanische Polizisten getötet.

Zuerst habe sich gegen sechs Uhr morgens ein Selbstmordattentäter am Tor des Geldwechslermarktes von Gereshk in die Luft gesprengt, sagte Baluj. Die Explosion habe drei Wächter und zwei weitere Menschen getötet. Dann seien die Kämpfer in den Markt eingedrungen. Möglicherweise sei das Ziel nicht der Markt, sondern das nahe Haus des Bezirksgouverneurs gewesen. Außerdem hätten die Taliban in der Nähe mehrere Sicherheitsposten angegriffen.

Ein Stammesältester aus Gereshk, Mawlawi Ahmad, sagte, die Kämpfe im Zentrum seien noch im Gange. „Wir haben uns im Haus verschanzt und können nicht raus, weil wir Angst haben, erschossen zu werden.“ (APA/dpa)