Spitzmarke – Die venezolanische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega will ihre Absetzung nicht anerkennen. Sie akzeptiere das Votum der Verfassungsgebenden Versammlung nicht, sagte die regierungskritische Ortega am Samstag. Sie erkenne auch ihren Interimsnachfolger Tarek William Saab, der kurz zuvor von dem neuen Gremium eingeschworen worden war, nicht an.

Ortega sprach von einem „Staatsstreich gegen die Verfassung“. Das von der Staatsführung neu eingerichtete Gremium hatte am Samstag als erste Amtshandlung die Gegenspielerin von Staatschef Nicolas Maduro von ihren Aufgaben entbunden. Die 59-jährige Juristin hatte vergeblich versucht, mit mehreren Beschwerden die auch international umstrittene Verfassungsgebende Versammlung zu verhindern.

Verfassungsversammlung will bis zu zwei Jahre amtieren

Die 545 Mitglieder des Gremiums beschlossen in ihrer ersten regulären Sitzung außerdem, „bis zu zwei Jahre“ zu amtieren. Die Verfassungsgebende Versammlung soll die unter Maduros Vorgänger Hugo Chavez verabschiedete Verfassung aus dem Jahr 1999 ändern. Als übergeordnetes Staatsorgan steht das Gremium über dem 2015 gewählten Parlament, in dem die Mitte-Rechts-Opposition über die Mehrheit verfügt.

Die Regierungsgegner befürchten nun die Entmachtung des Parlaments und ein Ende der Gewaltenteilung in Venezuela. Sie werfen Maduro vor, mit der neuen Verfassung „diktatorische Vollmachten“ an sich reißen zu wollen.

Das von einer schweren Wirtschaftskrise getroffene Venezuela wird seit Anfang April von politischen Unruhen erschüttert. Die Opposition kämpft für die Absetzung Maduros. Im Verlauf der gewaltsamen Auseinandersetzungen wurden mehr als 120 Menschen getötet.

Oppositionsführer in Hausarrest entlassen

Vier Tage nach seiner Festnahme wurde indes der venezolanische Oppositionsführer Leopoldo Lopez aus dem Gefängnis entlassen und wieder unter Hausarrest gestellt. Ihr Mann sei am Samstagabend nach Hause zurückgebracht worden, teilte seine Frau Lilian Tintori im Onlinedienst Twitter mit. „Wir kämpfen weiter mit mehr Überzeugung und Kraft für Frieden und Freiheit in Venezuela“, fügte Tintori hinzu.

Lopez und der Oppositionspolitiker Antonio Ledezma waren am Dienstag festgenommen und wegen Fluchtgefahr in einem Militärgefängnis in Haft genommen worden. Ledezma, der Ex-Bürgermeister der Hauptstadt Caracas, war nach Angaben seiner Familie bereits am Freitag aus der Haft entlassen und wieder unter Hausarrest gestellt worden. Lopez saß zunächst weiter in Haft.

Lopez und Ledezma zählen zu den bekanntesten Oppositionellen in dem südamerikanischen Land. Beide standen zum Zeitpunkt ihrer nächtlichen Festnahme bereits unter Hausarrest. Sie hatten zum Boykott der Wahl zur Verfassungsgebenden Versammlung aufgerufen, die Präsident Nicolas Maduro am vergangenen Sonntag abhalten ließ. Am Freitag kam das umstrittene Gremium zu seiner ersten Sitzung zusammen, als erste Amtshandlung entließ es am Samstag die regierungskritische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega.

Im Zuge von Protesten von Geheimdienst abgeholt

Der 46-jährige Lopez war erst Anfang Juli nach mehr als drei Jahren aus dem Gefängnis entlassen und unter Hausarrest gestellt worden. Er war in einem umstrittenen Verfahren wegen des Vorwurfs der Anstachelung zur Gewalt bei regierungskritischen Protesten zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden, die er seit 8. Juli überraschend im Hausarrest verbüßen durfte. Am Dienstag wurde er jedoch nachts vom Geheimdienst abgeholt und zurück ins Gefängnis gebracht.

Lopez ist Chef der Partei Voluntad Popular, einer der stärksten Kräfte im Oppositionsbündnis „Mesa de la Unidad Democratica“ (MUD). Er wird von der US-Regierung politisch unterstützt. Lopez und andere Oppositionspolitiker werfen Maduro vor, das Land in eine Diktatur umwandeln und Regierungsgegner systematisch ausschalten zu wollen. (TT.com/APA/AFP/dpa)