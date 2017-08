Madrid – Für den in Spanien mit der Gefahr einer Auslieferung an die Türkei konfrontierten Kölner Autor Dogan Akhanli hat die Schriftstellervereinigung PEN einen Spendenaufruf gestartet. Die Kosten für das Warten auf eine gerichtliche Entscheidung, die zunächst bis zu 40 Tage dauern könne, sowie Anwaltskosten müssten von dem Schriftsteller getragen werden, erklärte das PEN-Zentrum Deutschland in Darmstadt.

Dies werde „die finanziellen Möglichkeiten der Familie übersteigen“, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung.

Der türkischstämmige Schriftsteller, der allein die deutsche Staatsangehörigkeit hat, war am Wochenende auf Betreiben der Türkei in seinem Spanien-Urlaub festgenommen und unter Meldeauflagen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Akhanli wird vorgeworfen, 1989 an einem Raubmord in Istanbul beteiligt gewesen zu sein. Ein Freispruch wurde nach Angaben türkischer Medien 2013 aufgehoben und der Fall neu aufgerollt. Die Vorwürfe werten der Betroffene sowie deutsche und EU-Politiker als politisch motiviert.