Ankara – Der türkische Europaminister Ömer Celik hat Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) beschuldigt, „ein Symbol einer flüchtlingsfeindlichen und rassistischen Politik“ zu sein. Zugleich warf Celik in einer Reihe von scharfen Mitteilungen im Onlinedienst Twitter dem deutschen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) vor, wie ein „Rassist“ und „Rechtsextremer“ und damit wie Kurz zu reden.

Am Wochenende hatte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan Gabriel mit den Worten angegriffen: „Wer bist du denn, um den türkischen Präsidenten anzusprechen? Erkenne deine Grenzen“. Hintergrund war die Kritik Gabriels an Erdogans Wahlempfehlung an die in Deutschland lebenden Türken, am 24. September nicht für CDU, SPD oder Grüne zu stimmen. (APA/AFP)