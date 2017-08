In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat sich am Freitag in einer schiitischen Moschee ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Polizeisprecher Abdul Basir Mujahid sagte, das Zünden des Sprengsatzes habe „Opfer“ verursacht, nannte aber keine konkreten Zahlen. Das Innenministerium in Kabul bestätigte, dass es einen „Terroranschlag“ gegeben habe. (APA/AFP)