Pjöngjang/Seoul – Trotz aller internationaler Sanktionen hat Nordkorea seinen bisher größten Atomwaffentest unternommen. Wie Staatsmedien am Sonntag in Pjöngjang berichteten, sei eine Wasserstoffbombe getestet worden, die weit stärker als herkömmliche Atomsprengsätze ist. Der Test sei erfolgreich verlaufen.

Mit der Bombe könne auch eine neue Interkontinentalrakete (ICBM) bestückt werden, berichtete Nordkoreas Staatsfernsehen laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap. Südkorea und Japan bestätigten den neuen unterirdischen Atomversuch und verurteilten ihn scharf.

„Feuer und Wut“-Drohung von Trump

Der insgesamt sechste Atomtest ist eine massive Provokation des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in den stark gewachsenen Spannungen mit den USA und den Ländern in der Region. US-Präsident Donald Trump hat „militärische Optionen“ nicht ausgeschlossen, um Nordkorea daran zu hindern, sein Atom- und Raketenprogramm weiter zu entwickeln. Auch hatte der US-Präsident mit „Feuer und Wut“ gedroht, was Sorgen vor einem verheerenden bewaffneten Konflikt anfachte.

Erste seismische Hinweise auf den unterirdischen Atomversuch gab ein Erdbeben der Stärke 6,3 in der Provinz Nord-Hamgyong im Nordosten, wo auch frühere Nuklearversuche unternommen worden waren. Auch im Nordosten Chinas bebte die Erde. Das chinesische Erdbebenamt berichtete wenig später ein zweites Erdbeben der Stärke 4,6 in Nordkorea, bei dem offenbar Hohlräume in der Erde zusammengebrochen waren.

Der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV berichtete von spürbaren Erschütterungen in der Stadt Changchun, die etwa 400 Kilometer von Nordkoreas Atomwaffen-Testgelände entfernt liegt. In größerer Nähe zur nordkoreanischen Grenze berichteten zahlreiche Internetnutzer von starken Beben, die sie dazu zwangen, ihre Häuser zu verlassen. Nutzer des chinesischen Twitter-Pendants Weibo berichteten in der 650.000 Einwohner zählenden Grenzstadt Yanji, das 20 Kilometer von Nordkorea entfernt liegt, von starken Erschütterungen. „In Yanji haben wir das Beben zehn Sekunden lang gespürt“, schrieb ein Nutzer des Kurzmitteilungsdiensts. Ein anderer berichtete: „Ich habe meine Unterhose angezogen und bin einfach nur gerannt. Und als ich im ersten Stock ankam, sah ich: Ich bin nicht der einzige, der nur in Unterhose wegrennt.“

Keine erhöhte Radioaktivität gemessen

In den an Nordkorea angrenzenden russischen Gebieten wurde nach Behördenangaben keine erhöhte Radioaktivität registriert. Die Strahlung in der Region Primorski liege weiterhin „im normalen Bereich“, erklärte die zuständige Überwachungsbehörde Primgidromet.

Nordkorea hatte auch nach dem Test im Jänner des vergangenen Jahres von einem Wasserstoffbombentest gesprochen. Experten hatten allerdings stark die Angaben bezweifelt. Unmittelbar vor dem Test am Sonntag hatte Machthaber Kim Jong-un bei einem Besuch im staatlichen Atomwaffeninstitut vorgegeben, jetzt auch eine Wasserstoffbombe zu besitzen, die auf eine Interkontinentalrakete montiert werden könne.

Als Reaktion riefen die Regierungen in Südkorea und Japan jeweils ihre nationalen Sicherheitsberater zusammen. Ministerpräsident Shinzo Abe hatte zuvor in Tokio erklärt, sollte es sich bei dem Erdbeben in Nordkorea tatsächlich um einen Atomtest gehandelt haben, sei dies absolut inakzeptabel. Man werde aufs Schärfste protestieren.

Noch härtere Sanktionen gefordert

Südkorea forderte noch härtere internationale Sanktionen gegen Nordkorea. Seoul werde alle diplomatischen Maßnahmen ergreifen, um Nordkorea komplett zu isolieren, teilte die Regierung am Sonntag nach einer Dringlichkeitssitzung des nationalen Sicherheitsrats mit. Dazu werde Südkorea auch auf neue Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats hinwirken. Pjöngjang wurde eine „rücksichtslose Provokation“ vorgeworfen. Zusammen mit dem Verbündeten USA will Seoul den Angaben zufolge auch über die Verlegung „der stärksten taktischen Waffen“ nach Südkorea diskutieren. Ob damit die erneute Stationierung von taktischen Atomwaffen gemeint war, blieb jedoch unklar.

Ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums äußerte in Peking „den entschiedenen Widerstand“ des Landes. Man verurteile den Atomversuch „energisch“. Nordkorea solle aufhören, „falsche Aktionen zu unternehmen, die die Situation verschlimmern“. Pjöngjang solle sich an die Resolutionen der Vereinten Nationen halten und dem Willen der internationalen Gemeinschaft stellen, die eine koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen anstrebe. Nordkorea solle an den Verhandlungstisch zurückkehren, hieß es in einer Mitteilung.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping erwähnte den Atomwaffentest allerdings mit keinem Wort, als er mit einer 50-minütigen Rede zur Lage in der Welt das Wirtschaftsforum des diesjährigen BRICS-Gipfels in der südostchinesischen Hafenstadt Xiamen eröffnete. Zu der Gruppe gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Zu dem dreitägigen BRICS-Gipfel wird auch Russlands Präsident Wladimir Putin erwartet. Beobachter hatten spekuliert, dass Nordkorea in den bilateralen Gesprächen zwischen Putin und Xi Jinping eine Rolle spielen dürfte, aber China als Gastgeber vermeiden wolle, dass die Krise das Treffen überschatte.

Nordkorea handelt vor allem über China

Der Atomversuch folgte auf den Test vergangene Woche mit einer Rakete, die über Japan geflogen ist. Die USA beraten deswegen gerade schon mit Japan oder auch den Mitgliedern im Weltsicherheitsrat über Gegenmaßnahmen. Nach dem Atomversuch sind neue Sanktionen erst recht denkbar. Peking spielt hier eine wichtige Rolle, weil rund 90 Prozent des Handels mit dem isolierten Land über China läuft.

Das Beben in Nordkorea war nach ersten Analysen der Vereinten Nationen stärker als bei dem letzten Test des Landes im Jänner vergangenen Jahres. „Sollte sich der Atomtest bestätigen, würde das zeigen, dass das Atomprogramm Nordkoreas rasch voranschreitet“, sagte der Chef der in Wien Ansässigen Vorbereitenden Kommission zur Bildung der Organisation des Vertrags über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO), Lassina Zerbo. Er hoffe inständig, dass der jüngste Zwischenfall die letzte Warnung für die Weltgemeinschaft war, um jede Form von nuklearen Tests zu verbieten. Damit das umfassende Testverbot in Kraft tritt, müssen freilich den 1996 erzielten Vertrag u.a. auch Nordkorea oder die USA ratifizieren. Die CTBTO PrepCom hat Hunderte Überwachungsstationen sowie Speziallabors weltweit, die Erschütterungen auf dem Land, im Wasser und in der Luft registrieren, lokalisieren und an die Zentrale in Wien weiterleiten, wo sie weiter ausgewertet werden.

Pjöngjang: Wasserstoffbombe auf Interkontinentalrakete

Nur Stunden vor dem Atomversuch hatte Nordkoreas Machthaber im Atomwaffeninstitut verkündet, seine neue Wasserstoffbombe könne auch auf eine Interkontinentalrakete (ICBM) montiert werden. Das Institut habe damit den Vorgaben der herrschenden Arbeiterpartei entsprochen, einen Durchbruch bei der atomaren Bewaffnung zu erzielen, berichteten Staatsmedien. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Es hieß, der Fortschritt basiere auf dem Erfolg, der mit dem ersten Wasserstoffbombentest im Jänner 2016 erzielt worden sei.

Der Generaldirektor der ebenfalls in Wien ansässigen Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA), Yukiya Amano, ließ wissen, der Test sei „äußerst bedauerlich“. Die Demokratische Volksrepublik Nordkorea möge sich an alle UNO-Resolutionen halten.

Bilder der nordkoreanischen Medien zeigten am Sonntag ein Foto von Kim Jong-un und hochrangigen Parteifunktionären um einen runden silbernen Behälter, der angeblich den Sprengkopf für die Rakete zeigt. Er sei „stolz auf die unbezwingbare Stärkung“ der Atomstreitkräfte, wurde Kim zitiert. Nach offizieller Darstellung lässt sich die Sprengkraft der neuen Waffe von Dutzenden Kilotonnen „bis mehrere hundert Kilotonnen“ variieren.

Stand der Waffentechnik Nordkoreas unklar

Die USA verfolgen die Entwicklung der Atomsprengköpfe und der Interkontinentalraketen besonders mit Sorge, weil sie einen Schlag gegen amerikanisches Territorium befürchten. Die Bestückung einer Langstreckenrakete oder ein Test einer Wasserstoffbombe wären weitere große Fortschritte im Atom- und Raketenprogramm des Landes, das seit Jahren strengen internationalen Sanktionen unterworfen ist.

Bisher wurde angezweifelt, dass Nordkorea bereits über die Technologie verfügt, einen Sprengkopf so zu verkleinern, dass er auf eine Rakete passt. Auch ist schwierig, dass ein solcher Sprengkopf auch den Wiedereintritt der Rakete in die Erdatmosphäre übersteht. Die Explosionskraft einer Wasserstoffbombe oder H-Bombe ist um ein Vielfaches höher als bei einer herkömmlichen Atombombe.

Das diplomatisch isolierte Nordkorea hat den USA und Südkorea schon mehrfach mit einem präventiven Atomschlag gedroht. Mehrfach wurde US-Pazifik-Insel Guam ins Visier genommen, wo die USA einen großen Militärstützpunkt unterhalten.