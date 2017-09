Wie realistisch ist eine militärische Intervention?

Das Weiße Haus erklärte, US-Präsident Donald Trump werde nach dem mutmaßlichen Test einer Wasserstoffbombe durch Nordkorea „die volle Bandbreite der diplomatischen, konventionellen und nuklearen Möglichkeiten“ nutzen. Verteidigungsminister Jim Mattis hatte zuvor mit einer „massiven militärischen Antwort“ gedroht, sollte Pjöngjang die USA bedrohen.

Dennoch halten Experten einen US-Militäreinsatz für unwahrscheinlich. „Es gibt keine realistischen militärischen Optionen für einen Angriff auf Nordkorea“, sagt Mark Fitzpatrick vom Internationalen Institut für Strategische Studien (IISS) der Nachrichtenagentur AFP. „Dies würde zu einem umfassenden Krieg führen.“

Dieser würde mindestens die koreanische Halbinsel schwer in Mitleidenschaft ziehen: Nordkorea hat an der Grenze zu Südkorea massiv Artillerie stationiert. Die südkoreanische Zehn-Millionen-Metropole Seoul liegt nur 55 Kilometer von der Grenze - und damit in Reichweite der nordkoreanischen Armee. Die USA haben in Südkorea ihrerseits 28.500 Soldaten stationiert und halten regelmäßig gemeinsam mit Seoul Militärmanöver ab, zuletzt in der vergangenen Woche.

Theoretisch denkbar wären gezielte Angriffe auf die nordkoreanischen Atomeinrichtungen oder sogenannte Enthauptungsschläge - also Angriffe, die Kim und andere nordkoreanische Anführer töten sollen. Allerdings soll ein großer Teil der nordkoreanischen Waffen unterirdisch gelagert sein. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sie alle zerstört werden könnten.

Wie sinnvoll sind weitere Sanktionen?

Laut Trump prüfen die USA, Handelsbeziehungen zu Staaten abzubrechen, die mit Nordkorea Geschäfte machen - was vor allem Pjöngjangs Verbündeten China treffen würde. Ein derart weitreichender Schritt ist jedoch wenig realistisch, weil er massive Auswirkungen nicht nur auf die amerikanische Wirtschaft selbst hätte, sondern auch der schwächelnden Weltwirtschaft schwer schaden würde.

Vergangene Woche hatte Washington allerdings bereits Sanktionen gegen 16 Unternehmen und Einzelpersonen in China und Russland verhängt, die das nordkoreanische Raketenprogramm unterstützen sollen.

Die UNO-Vetomächte China und Russland sind auch gegen weitere Strafmaßnahmen des Weltsicherheitsrates, wie sie neben den USA auch Großbritannien und Japan befürworten. Stattdessen riefen Peking und Moskau am Montag gemeinsam mit den anderen BRICS-Staaten Brasilien, Indien und Südafrika zum „direkten Dialog aller beteiligten Seiten“ auf.

Erst im August hatte der UNO-Sicherheitsrat neue Sanktionen verhängt - es war die siebente und bisher schärfste Sanktionsrunde. Die Strafmaßnahmen sollen Nordkoreas Exporte blockieren und dem Land so die Einnahmen entziehen.

Wie sieht es mit diplomatischen Gesprächen aus?

Direkte Verhandlungen sind derzeit nicht in Sicht. Gesprächsbereitschaft ist weder in Pjöngjang noch in Washington zu erkennen. „Reden ist nicht die Lösung“, verkündete Trump erst kürzlich auf Twitter.

Der US-Präsident wandte sich am Wochenende sogar gegen den eigenen Verbündeten Südkorea. In mehreren Tweets übte er scharfe Kritik an der „Beschwichtigungspolitik“ Seouls gegenüber dem Norden.

Experten vermuten, dass sich Nordkorea erst dann an den Verhandlungstisch setzen wird, wenn es eine Interkontinentalrakete hat, die Atomsprengköpfe bis in die USA bringen könnte. Pjöngjang könnte dann aus einer Position der Stärke heraus in die Gespräche gehen. Die USA wollen ein solches Szenario aber auf jeden Fall verhindern. (APA/AFP)