Johannesburg/Abuja – Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt vor einem neuen Erstarken der islamistischen Terrororganisation Boko Haram in Westafrika. Seit April hätten die Extremisten in Nigeria und dem Norden Kameruns bei Angriffen und Anschlägen mindestens 381 Zivilpersonen getötet, doppelt so viele wie in den fünf Monaten zuvor, erklärte die Organisation am Dienstag.

Die Zunahme gehe vor allem auf von Frauen und Mädchen ausgeführte Selbstmordattentate zurück. „Boko Haram begeht wieder im großen Maßstab Kriegsverbrechen“, warnte Amnestys Direktor für West- und Zentralafrika, Alioune Tine.

Die sunnitischen Fundamentalisten terrorisieren den Nordosten Nigerias und angrenzende Gebiete der Nachbarstaaten Kamerun, Niger und Tschad. Seit 2009 sind bei ihren Angriffen und Anschlägen nach UN-Angaben mindestens 20.000 Menschen getötet worden. Rund zwei Millionen Menschen sind vor der Gewalt geflohen, mehr als fünf Millionen sind zum Überleben auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. (APA/dpa)