Seoul/Pjöngjang - Mit Aufrufen zur weiteren atomaren Bewaffnung ist in Nordkorea am Samstag der 69. Jahrestag der Staatsgründung gefeiert worden. Der Verteidigungssektor müsse in größerem Maße Waffen zur „Selbstverteidigung“ produzieren, hieß es in einem Leitartikel der Staatszeitung „Rodong Sinmun“.

Dies müsse im Einklang mit der sogenannten Byungjin-Politik erfolgen, der gleichzeitigen Entwicklung von Atomwaffen und der Wirtschaft. Die kommunistische Parteizeitung rief überdies zu weiteren „wundersamen Ereignissen“ wie den beiden Interkontinentalraketentests vom Juli auf. Die USA würden auch weiterhin „Geschenkpackungen in verschiedener Form und Größe“ erhalten, solange das Land seine feindliche Politik gegenüber Pjöngjang aufrechterhalte, hieß es in einem weiteren Artikel. Machthaber Kim Jong-un hatte die Raketentests als „Geschenkpackungen“ an die USA bezeichnet.

Im vergangenen Jahr hatte Nordkorea zum Jahrestag der Staatsgründung am 9. September seinen fünften Atomtest vorgenommen. Am vergangenen Sonntag erfolgte der sechste und bisher gewaltigste Atomwaffentest. Nach eigenen Angaben testete das Land eine Wasserstoffbombe.

Einem Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums zufolge gab es am Samstag keine Anzeichen für die Vorbereitung eines weiteren Raketen- oder Atomtests. Allerdings könne das Land jederzeit von versteckten mobilen Raketenwerfern aus Geschoße abschießen. Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap zitierte einen Regierungsbeamten, wonach der Norden jederzeit einen siebenten Atomtest vom Testgelände Punggye-ri aus vornehmen könne. Denkbar sei ein weiterer Test am Jahrestag der Gründung der Kommunistischen Partei am 10. Oktober. (APA/AFP)