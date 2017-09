New York - Die USA haben dem UN-Sicherheitsrat einen abgeschwächten Resolutionsentwurf zu Nordkorea vorgelegt. In der neuen Beschlussvorlage sind bestimmte Sanktionen nicht mehr enthalten, wie Diplomaten am Montag in New York berichteten. So soll etwa das Auslands-Vermögen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un nicht mehr eingefroren werden. Damit gehe Washington auf Russland und China zu, hieß es.

Die Zustimmung der beiden Vetomächte galt zuletzt als ungewiss. In dem neuen Entwurf wurden manche Sanktionen laut Diplomaten zudem abgemildert. So ist zwar weiterhin ein Ölembargo gegen Nordkorea vorgesehen. Allerdings soll es schrittweise in Kraft treten und nicht sofort in vollem Umfang, wie zunächst vorgesehen.

Nordkorea droht „US-Gangstern“

Die geplanten Durchsuchungen verdächtiger nordkoreanischer Schiffe auf hoher See sollen mit weniger Härte geschehen als bisher geplant. Zugeständnisse machte Washington offenbar auch beim Status von Nordkoreanern, die im Ausland arbeiten. Die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat ist für Montag geplant.

Nordkorea drohte den USA im Fall verschärfter Sanktionen mit harten Konsequenzen. Das Außenministerium in Pjöngjang nannte den Vorstoß Washingtons „illegal“. Die Welt werde Zeuge sein, wie Nordkorea „die US-Gangster mit einer Reihe von Aktionen zähmt - härter, als sie jemals in Betracht gezogen wurden“, wird der Sprecher zitiert.

Südkorea fordert harte Gangart

Südkorea forderte vor der UN-Abstimmung eine harte Gangart gegen den nördlichen Nachbarn. Der Norden habe mit seinen anhaltenden Atom- und Raketentests einen Weg der Rücksichtslosigkeit eingeschlagen, sagte die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung-wha am Montag.

„Der Preis für diese kontinuierliche Provokation in eklatanter Missachtung friedliebender Mitglieder der internationalen Gemeinschaft werden Instabilität und wirtschaftliche Härten sein.“ So habe sich Südkorea dafür eingesetzt, dass ein Ölembargo Teil der neuen Strafmaßnahmen werde.

Japan will Armee aufrüsten

Japans Regierungschef Shinzo Abe hat angesichts der Bedrohung durch Nordkorea eine Stärkung des Militärs gefordert. Japan müsse in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen, sagte Abe am Montag in einer Rede vor ranghohen Armeeoffizieren. Angesichts des jüngsten Abschusses einer nordkoreanischen Rakete über Japan hinweg müsse das Land „alle angemessenen Maßnahmen ergreifen“.

Er habe das Verteidigungsministerium angewiesen, Pläne für eine neue Verteidigungsstrategie auszuarbeiten, sagte der Ministerpräsident. Die Stärkung der Beziehungen zu den USA sei „lebenswichtig“ für die Stabilität in der Region, erklärte Abe. „Wir müssen Nordkoreas wiederholte Provokationen abwehren“, betonte er. (APA/AFP)