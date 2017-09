Von Christian Jentsch

Innsbruck – Es war ein wundervolles Versprechen. Bis zum Jahr 2030 sollte der Hunger weltweit besiegt sein. Unsere Generation kann den Hunger auf dieser Welt beseitigen, erklärte der frühere UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon. Doch das Versprechen kann wohl nicht erfüllt werden.

Der Hunger ist zurück. In Ostafrika – von Somalia über Äthiopien bis in den von einem blutigen Bürgerkrieg zerstörten Südsudan – droht wieder Millionen Menschen der Hungertod. Millionen sind auf der Flucht, auf der Suche nach Nahrung und Wasser. Die Region ist von einer verheerenden Dürre betroffen, in vielen Gebieten ist seit Jahren kein Regen mehr gefallen. Darüber hinaus toben blutige, ethnisch missbrauchte Bürgerkriege: Dörfer gehen in Flammen auf, Hunderttausende suchen Zuflucht in überfüllten Flüchtlingslagern, in denen die Cholera wütet.

Und nicht nur in Ostafrika verlieren viele Menschen den täglichen Überlebenskampf. Weltweit waren im vergangenen Jahr mehr als 65 Millionen Menschen auf der Flucht, so viele wie nie zuvor. Allein in Syrien mussten zwei Drittel der Einwohner wegen anhaltender Kämpfe aus ihrer Heimat fliehen.

Und mittendrin in all dem Leid arbeitet Andreas Papp, Nothilfedirektor von SOS-Kinderdorf International. Vor Kurzem war er auf Besuch bei SOS-Kinderdorf in Innsbruck. Im vom Bombenhagel völlig zerstörten Osten Aleppos versucht Papp in der Wüste des syrischen Bürgerkriegs ein zartes Pflänzchen namens Hoffnung zu säen. Dort baute Papp für SOS-Kinderdorf mit mobilen Teams wieder Schulen auf, um den Kindern inmitten der Ruinen eine Perspektive zu geben. In Syrien richtete SOS-Kinderdorf auch Kinderschutzzentren ein – in so genannten „child friendly spaces“ können die von den Gräueln des Krieges meist schwer traumatisierten Kinder abseits des entbehrungsreichen Alltags einfach wieder Kind sein. „Kinder als schwächste und verletzlichste Mitglieder der Gesellschaft sind von Krisen und Naturkatastrophen besonders betroffen und brauchen daher Schutz und intensive Betreuung“, weiß Papp. In der syrischen Hauptstadt Damaskus bieten zwei Zentren Kindern Schutz, deren Eltern in den Kriegswirren verschollen sind. Und eines ist für Papp – gerade auch in Syrien – klar. „Wir unterscheiden bei unserer Hilfe nicht zwischen Religionen und Ethnien. Wir helfen allen, die Hilfe benötigen, wir stehen auf keiner Seite“, erklärte er gegenüber der Tiroler Tageszeitung.

Als erfahrener Nothelfer weiß Papp: „In der Stunde null zählt die schnelle direkte Hilfe. In einem zweiten Schritt muss es dann aber um langfristige und nachhaltige Lösungen gehen, um das Bieten von neuen Perspektiven. Auch nach der Hilfe zum Überleben brauchen die Menschen Unterstützung.“ Und so gehen auch in vielen Krisen- und Katastrophenregionen der Welt Neugründungen von SOS-Kinderdörfern auf Nothilfeprogramme zurück.

Auch in den riesigen Flüchtlingslagern sieht Papp für die Menschen keine langfristige Zukunft. So sind in den Flüchtlingslagern im kenianischen Dadaab Hunderttausende Flüchtlinge aus Somalia untergebracht. „Die Camps sind wichtige Nothilfe-Einrichtungen, aber das Leben dort darf für die Menschen nicht zum Dauerzustand werden. Hier gibt es keine Perspektiven, was Bildung und Arbeit betrifft, die Camps drohen zur Brutstätte von Gewalt zu werden“, so Papp. Es geht darum, den Menschen beim Aufbau einer neuen Existenz zu helfe­n. Und dabei geht es um Hilfe, die in der Region verankert ist und von der lokalen Bevölkerung getragen wird. SOS-Kinderdorf führt Nothilfeprogramme in über 25 Ländern durch. „Wobei entscheidend ist, dass SOS-Kinderdorf in den meisten Regionen schon vor Ausbruch der Krisen vertreten war und über lokale Mitarbeiter bei der Bevölkerung und den Behörden gut vernetzt ist“, erklärt der Nothilfedirektor von SOS-Kinderdorf International. In einem Zukunftsprojekt soll in 50 ausgewählten Kinderdörfern weltweit „je nach Einschätzung der Menschen vor Ort“ mit wissenschaftlicher Unterstützung präventiv für künftige Krisen vorgesorgt werden – von lokalen Lebensmitteln bis hin zu lokalen Baustoffen.

Andreas Papp war schon in Krisenregionen auf der ganzen Welt im Einsatz, hat unter schwierigsten Bedingungen Leben gerettet. Humanitäre Helfer setzen sich oft unter Einsatz ihres Lebens für andere ein. „Und trotzdem wurden Helfer zuletzt wiederholt politisch instrumentalisiert und kriminalisiert“, so Papp. Und: Gewalttaten gegen Helfer haben sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht, wobei besonders lokale Mitarbeiter von Hilfsorganisationen betroffen sind. Und trotzdem: Vom Ziel, Leben zu retten und Not zu lindern, kann nicht nur Papp niemand abbringen.