Die Niederlande werden ihren Einsatz gegen die Terrormiliz IS (Daesh) im Irak und in Syrien um ein weiteres Jahr verlängern. Auch die Beteiligung an der UN-Friedensmission in Mali sowie dem Nato-Einsatz in Afghanistan würden bis Ende 2018 verlängert, teilte die Regierung am Montag in Den Haag mit.

Die militärischen und zivilen Einsätze sollten die Stabilität Europas erhöhen. „Die Priorität liegt bei der Bekämpfung des Terrorismus und dem Verhindern irregulärer Migration.“

Die Niederlande beteiligen sich mit insgesamt rund 250 Soldaten und vier Kampfflugzeugen an der internationalen Koalition gegen den IS. Im Irak sind rund 155 Militärausbilder stationiert. In Ostsyrien und im Irak sind vier F-16 mit rund 150 Militärs im Einsatz. Die Mandate für den Einsatz in Mali, Afghanistan und in der internationalen Koalition gegen IS waren bis zum Jahresende befristet. (APA/dpa)