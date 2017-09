Nach dem jüngsten nordkoreanischen Raketentest will der UNO-Sicherheitsrat am kommenden Donnerstag erneut über den weiteren Umgang mit Pjöngjang beraten. Das Treffen auf Wunsch der USA soll auf Außenministerebene stattfinden, wie Diplomaten in New York mitteilten.

Aus einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden US-Dokument geht hervor, dass dabei besprochen werden soll, „wie der Sicherheitsrat die beschlossenen Resolutionen besser durchsetzen kann, um die Verbreitung der weltweit gefährlichsten Waffen zu verhindern“. Das Treffen soll Diplomaten zufolge globale Geschlossenheit gegen Nordkorea demonstrieren. Es wird während der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York stattfinden.

Allen Warnungen zum Trotz hatte Nordkorea am Freitag erneut eine Rakete über Japan hinweg in den Pazifik gefeuert. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un drohte am Samstag, Pjöngjang werde sein „Ziel einer Atomstreitmacht ungeachtet der grenzenlosen Sanktionen und Blockaden erreichen“. Erst am vergangenen Montag hatte der Sicherheitsrat als Reaktion auf den sechsten und bisher gewaltigsten Atomwaffentest Nordkoreas vom 3. September ein achtes Sanktionspaket gegen Pjöngjang beschlossen. Dieses beinhaltet unter anderem ein Verbot von Textilimporten aus Nordkorea, ein Gasembargo sowie Beschränkungen bei Öllieferungen. (APA/AFP)