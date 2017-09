Erbil, Bagdad, Wien – Eine Woche vor dem umstrittenen kurdischen Unabhängigkeitsreferendum im Nordirak hat das höchste Bundesgericht des Landes einen Stopp der Abstimmung angeordnet. Das Referendum verstoße gegen die Verfassung, teilte das Gericht gestern in Bagdad mit. Alle Maßnahmen für das Referendum müssten eingestellt werden. Das Parlament der autonomen Kurdenregion in Erbil hatte vergangenen Freitag gegen den Willen der irakischen Zentralregierung ein Referendum über die Unabhängigkeit angesetzt. Erbil streitet seit langer Zeit mit Bagdad über Ölexporte, Budgetzahlungen und die Kontrolle über ethnisch geteilte Gebiete. Großes Konfliktpotenzial birgt der Streit zwischen den irakischen Kurden und Arabern um die ölreichste irakische Region rund um Kirkuk. Sie untersteht zwar der Zentralregierung in Bagdad, wird aber auch von der Kurdenregion beansprucht. Als 2014 die Terrormiliz IS vor den Toren der Stadt stand, ergriff die irakische Armee die Flucht und kurdische Peschmerga-Kämpfer rückten in die multiethnische Stadt ein. Und die Peschmerga haben nicht vor, die Stadt wieder zu verlassen.

Iraks Zentralregierung in Bagdad lehnt das Referendum strikt ab. Vize-Präsident Nuri al-Maliki warnte vor den „gefährlichen Auswirkungen, die diese Maßnahmen auf die Souveränität und Einheit des Irak haben werden“. Bagdad werde die Schaffung eines „zweiten Israel im Nordirak“ nicht dulden.

Auch das Weiße Haus – die USA gelten als enger Verbündeter der irakischen Kurden – kritisiert die Pläne als „provokant und destabilisierend“. Das Referendum lenke „von den Bemühungen zur Zerschlagung der Terrormiliz IS und zur Stabilisierung der befreiten Gebiete ab“, heißt es aus Washington.

Gereizt reagiert auch der Iran, der enge Kontakte zur Regionalregierung in Erbil unterhält und sie im Kampf gegen den IS unterstützt. Teheran will mit einem unabhängigen Kurdenstaat nicht zusammenarbeiten und im Falle auch die militärische Zusammenarbeit einstellen. Auch aus der Türkei kommt Ablehnung. Ankara unterhält zwar enge Beziehungen zur kurdischen Autonomieregierung im Nordirak, ist aber gegen einen unabhängigen Kurdenstaat. Gestern startete die Türkei ein Militärmanöver an der irakischen Grenze.

Das geplante Referendum ist rechtlich nicht bindend. Eine Mehrheit für die Unabhängigkeit würde nicht automatisch zur Abspaltung der nordirakischen Kurdenregion führen, die seit 1991 über weitreichende Autonomie verfügt.

Für Walter Posch, Nahost-Experte vom Institut für Friedenssicherung und Konfliktmanagement an der Landesverteidigungsakademie in Wien, geht es für Kurdenpräsident Barsani vor allem darum, mit dem Referendum seine zuletzt ins Wanken geratene Macht abzusichern. „Die Wirtschaft der autonomen Kurdenregion schwächelt, es gibt kaum demokratische Fortschritte und es kam auch zu Protesten. Und auf der anderen Seite ist das Prestige der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Konkurrent der irakischen Regionalregierung stark gestiegen“, erklärt Posch. Da suchte Barsani sein Glück in der Offensive. (jec)