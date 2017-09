Yangon - Unter den nach Bangladesch geflüchteten Rohingya sind nach Angaben der dortigen Regierung rund 70.000 werdende und stillende Mütter. Informationsminister Hasanul Haq sagte am Montag, für die 70.000 Frauen werde „besondere Vorsorge“ getroffen.

Wegen des Konflikts um die muslimische Minderheit der Rohingya im benachbarten Myanmar kamen nach Angaben der Regierung in Dhaka seit dem 25. August insgesamt 415.000 Rohingya nach Bangladesch.

Bangladesch schließt militärisches Eingreifen aus

Ein militärisches Eingreifen der Armee Bangladeschs in den Konflikt in Myanmar schloss der Informationsminister aus. „Bangladesch will einer diplomatische, keine militärische Lösung“, sagte Haq. In Bangladeschs Hauptstadt Dhaka demonstrierten am Montag mindestens 20.000 Menschen für ein Ende des „Völkermords“ an den Rohingya.

Der UNO-Sicherheitsrat zeigte sich in der vergangenen Woche besorgt über den Einsatz von „übermäßiger Gewalt“ bei dem Militäreinsatz gegen die Rohingya. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres machte sich die Aussage von UNO-Menschenrechtskommissar Said Raad al-Hussein zu Eigen, dass die Angriffe der Armee ein „Paradebeispiel für ethnische Säuberungen“ seien.

Krise auch Thema bei UNO-Vollversammlung

Die Krise sollte auch Thema bei der am Dienstag beginnenden Generaldebatte der UNO-Vollversammlung in New York sein. Der britische Außenminister Boris Johnson hatte für Montag bereits ein Treffen hinter verschlossenen Türen einberufen. Das könne aber nur „ein erster Schritt“ sein, kritisierte Louis Charbonneau von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die UNO-Vollversammlung müsse die Menschenrechtsverletzungen per Resolution verurteilen und der UNO-Sicherheitsrat müsse Sanktionen und ein Waffenembargo verhängen.

Die Rohingya dürften die für sie vorgesehenen Gebiete in Cox‘s Bazar nicht verlassen, hatte die Polizei am Wochenende angeordnet. Sie müssten dort bleiben, bis sie in ihr Heimatland zurückkehrten. Die Flüchtlinge dürften weder reisen noch bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Die Bevölkerung solle sie nicht bei sich aufnehmen oder irgendwohin fahren, hieß es.

Am Montag gab Bangladeschs Polizeichef Shahidul Hoque in der Hauptstadt Dhaka die Festnahme von 200 Rohingya bekannt, die außerhalb dieser Gebiete gewesen seien. Sie würden in provisorische Camps in den Orten Ukhiya und Teknaf geschickt, wo die Regierung den Bau neuer Lager plant. „Es war zu ihrem eigenen Wohl“, sagte Hoque.

Die Rohingya gelten in Myanmar als staatenlos. Der seit Jahren andauernde Konflikt in Myanmars Bundesstaat Rakhine war Ende August eskaliert, als Rohingya-Rebellen Soldaten und Polizisten angriffen und dutzende Sicherheitskräfte töteten. Das Militär reagierte mit einer Gegenoffensive. Hunderte Menschen wurden getötet, ihre Häuser niedergebrannt. (APA/AFP)