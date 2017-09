Seoul – Nordkoreas Außenminister Ri Yong-ho hat die Rede von US-Präsident Donald Trump vor den Vereinten Nationen als Hundegebell bezeichnet. „Es gibt ein Sprichwort, das lautet: ‚Selbst wenn ein Hund bellt, geht die Parade weiter‘“, sagte Ri zu Journalisten vor einem Hotel unweit vom UN-Sitz in New York. Trump träume, wenn er gedacht haben sollte, „seine Hundegebell-Töne“ würden Nordkorea überraschen.

Auf die Frage, was er davon halte, dass Trump Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un einen „Raketenmann“ genannt habe, sagte Ri: „Mir tun seine Berater leid.“

Ris Äußerungen wurden im Fernsehen übertragen. Sie waren die erste offizielle Reaktion Nordkoreas auf Trumps UN-Rede. Ri hält sich in New York auf, weil er sich am Freitag an die UN-Vollversammlung wenden soll.

Trump hatte Nordkorea am Dienstag mit „totaler Vernichtung“ gedroht. In Anspielung auf Kims Raketentests sagte er: „Der Raketenmann ist auf einer Selbstmordmission für sich selbst und sein Regime.“ Trump erntete von zahlreichen führenden Politikern Kritik, darunter auch von der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel. (APA/Reuters)