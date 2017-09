Von Floo Weißmann

New York — 13 Jahre lang schwelte der Atomstreit mit dem Iran, bis die Konfliktparteien in Wien eine historische Einigung erzielten (siehe unten). Etwas mehr als zwei Jahre danach droht das Abkommen bereits zu scheitern. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass sie es in der bestehenden Form nicht weiterführen will.

1. Was stört die US-Regierung an dem Atomdeal? Präsident Donald Trump ist dabei, das Vermächtnis seines Amtsvorgängers Barack Obama zu tilgen, und er würde mit dem Ende des Atomdeals ein Wahlversprechen einlösen. Seinen Republikanern war der Dialog mit dem Erzfeind ohnehin nie geheuer. Allerdings hat sich der Iran bisher rein technisch an alle Vereinbarungen gehalten. Stattdessen wirft die Trump-Regierung dem Iran vor, den Nahen Osten zu destabilisieren und damit gegen den „Geist" des Abkommens zu verstoßen — etwa durch die Entwicklung von ballistischen Raketen und die Finanzierung von Terrororganisationen. Der US-Regierung missfällt auch, dass die einzelnen Vereinbarungen des Atomdeals nach zehn bis 25 Jahren auslaufen.

2. Was ist dran an der Kritik? Der Iran mischt in fast allen Konflikten des Nahen Ostens mit, zum Teil über Stellvertreter wie die Hisbollah. Israel betrachtet den Iran als größte Bedrohung seiner Existenz. Im Zuge der Atomverhandlungen gab es die Hoffnung, mit dem Iran auch über andere Konflikte ins Gespräch zu kommen. Das war aber nie formal Teil des Atomabkommens — ebenso wenig wie das Raketenprogramm des Iran.

3. Wie könnte die US-Regierung aussteigen? Die US-Regierung könnte schlicht erklären, dass sie sich nicht mehr an das Abkommen gebunden fühlt. Oder sie könnte den Ball an den Kongress weiterspielen und diesem mitteilen, dass der Iran gegen das Abkommen verstößt oder dass der Deal nicht im nationalen Interesse sei. Falls die USA wieder Sanktionen gegen das Atomprogramm des Iran verhängen, würden sie selbst gegen das Abkommen verstoßen, das damit hinfällig wäre.

4. Wann fällt die Entscheidung? Trump hat erklärt, er habe sich bereits entschieden. Wann und in welcher Form er den Rest der Welt daran teilhaben lässt, ist offen. Die nächste Frist für die vierteljährlichen Berichte der US-Regierung an den Kongress ist der 15. Oktober. Spätestens bis dahin sollte klar werden, wie Trump weiter vorgehen will.

5. Was passiert, wenn die USA aussteigen? Theoretisch könnten die übrigen Partner des Abkommens und der Iran weitermachen wie bisher. In der Praxis allerdings dürfte dies an zwei Hürden scheitern: Erstens würden die Hardliner im Iran wohl darauf drängen, das Atomprogramm wieder auszubauen. Zweitens würden die USA der Fortführung des Abkommens wohl kaum zuschauen, sondern Druck auf Regierungen und Firmen — auch in Europa — ausüben, sich nicht mit dem Iran einzulassen. Am Ende könnte sich der Atomkonflikt wieder aufschaukeln.

6. Welche Strategie verfolgt Trump? Derzeit ist nicht klar, wie ein Ausstieg aus dem Atomdeal dabei helfen soll, den Iran einzudämmen. Möglicherweise dient die Drohkulisse der US-Regierung vor allem dazu, Nach- oder Neuverhandlungen durchzusetzen. Doch die Chancen dafür stehen schlecht. Der Iran und alle anderen Partner des Abkommens haben bereits abgewunken. Aus ihrer Sicht funktioniert das Abkommen wie geplant. Außerdem ist jedes Detail mühsam ausverhandelt worden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich immerhin dafür offen gezeigt, über längere Laufzeiten und ballistische Raketen zu sprechen. Doch wer vom Iran weitere Zugeständnisse wünscht, muss auch eine zusätzliche Gegenleistung bieten. Es ist fraglich, was das sein könnte und ob die Trump-Regierung dazu überhaupt bereit wäre.

7. Welche Folgen hätte das Ende des Atomdeals für Nordkorea? Darin liegt womöglich der größte Widerspruch in der Atompolitik der US-Regierung. Lässt sie den Deal mit dem Iran nach nur zwei Jahren platzen, würde sie damit Nordkorea signalisieren, dass es höchst riskant wäre, sich mit den Vereinigten Staaten auf eine Verhandlungslösung einzulassen. Wer weiß, ob nicht schon die nächste US-Regierung die Vereinbarung wieder kassiert? Auch abgesehen von Nordkorea würde wohl der Ruf der USA als ver- lässlicher Partner leiden.

8. Welche Position vertritt Österreich? Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Sebastian Kurz waren bei der UNO-Generaldebatte in New York dabei, als Trump dem Iran indirekt die Aufkündigung des Atomdeals androhte. Beide warnten vor diesem Schritt. Es werde keinen besseren Vertrag geben, sagte Van der Bellen. Kurz betonte, es gebe keine Alternative zur internationalen Kooperation.