Der Iran hat seine Flüge in die irakischen Kurdengebiete nach Aufforderung durch die Regierung in Bagdad gestoppt. Dies berichtete die halboffizielle iranische Nachrichtenagentur Fars am Sonntag, einen Tag vor dem kurdischen Unabhängigkeitsreferendum.

Gleichzeitig schließt der Iran auch seinen Luftraum für Flüge aus den irakischen Kurdengebieten. (APA/Reuters)