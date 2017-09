Bagdad/Erbil – In den nordirakischen Kurden-Gebieten hat am Montag in der Früh die umstrittene Volksabstimmung über die Unabhängigkeit begonnen. Mehr als 5,2 Millionen Wähler sollen darüber entscheiden, ob sich die kurdischen Autonomiegebiete vom Rest des Iraks abspalten. Es wird mit einer großen Mehrheit für die Unabhängigkeit gerechnet. Die Abstimmung ist allerdings rechtlich nicht bindend.

Gegen das Referendum gibt es starken Widerstand. Die Zentralregierung in Bagdad erklärte, es sei nicht verfassungsgemäß. Das Nachbarland Iran schloss am Sonntag den Luftraum zu den Kurden-Gebieten. Die Türkei nannte die Abstimmung „illegal und ungültig“, befürchtet Auswirkungen auf die Sicherheit der Region und drohte mit Sanktionen. Auch die USA als wichtiger Verbündeter der Kurden im Nordirak und die UNO sprachen sich gegen das Referendum aus.

Kurden-Präsident Massoud Barzani verteidigte die Abstimmung und erklärte, die Partnerschaft mit Bagdad sei gescheitert. Er bot der Zentralregierung Verhandlungen über die kurdische Unabhängigkeit an. Die Wahllokale sollten bis 18 Uhr (Ortszeit, 17 Uhr MESZ) geöffnet sein. Endergebnisse werden innerhalb von 72 Stunden erwartet.

Türkei ruft Bürger zum Verlassen der Region auf

Angesichts des Unabhängigkeitsreferendums in den nordirakischen Kurden-Gebieten rief die türkische Regierung indes ihre Staatsbürger in der Region zur Ausreise auf. Wer keinen zwingenden Grund zur Anwesenheit habe, dem werde dringend empfohlen, die Region sobald wie möglich zu verlassen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montag unter Berufung auf das Außenministerium.

Die bisher nur für andere Landesteile geltende Reisewarnung für türkische Staatsbürger sei auf die Kurdenregion im Norden des Landes ausgeweitet worden.

Ankara will Ergebnis nicht anerkennen

In einer separaten Pressemitteilung des Außenministeriums in Ankara hieß es am Montag, das Referendum sei „null und nichtig“ und ohne jede rechtliche Grundlage. Die Türkei werde das Ergebnis nicht anerkennen. „Wir sind bestürzt über diesen Versuch“ der politischen Führung der Kurdenregion, die das Referendum trotz aller Warnungen der Türkei und der Internationalen Gemeinschaft abhalte. Die Volksabstimmung hatte am Montagfrüh begonnen.

Das Außenministerium schien indirekt auch mit einer möglichen militärischen Intervention zu drohen. Die Türkei werde „jede Maßnahme“ ergreifen, die das internationale Recht und das türkische Parlament erlaube, hieß es in der Mitteilung. Das gelte etwa in dem Fall, dass „radikale Elemente und Terroristen“ die Lage nach dem Referendum ausnutzten und die nationale Sicherheit der Türkei gefährdeten. Das türkische Parlament hatte erst am Samstag das Mandat für Militäreinsätze im Irak und in Syrien verlängert.

Medienberichte, wonach die Türkei die Grenze zum Nordirak geschlossen habe, wurden von türkischer Seite dementiert. Man habe die Grenze offen gelassen, aber die Kontrollen verschärft. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, dass die Abfertigung an der Grenze sehr langsam vor sich gehe. (APA/dpa/Reuters)